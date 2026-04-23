Ricardo Arias Mora fue condenado por el delito de interés indebido en la celebración de contratos. Era el director del Fondo Nacional del Ahorro (FNA) cuando en mayo de 2012 la entidad decidió cambiar de sede y adquirir un predio en el occidente de Bogotá por más de 79.000 millones de pesos.

Estas fueron las razones para condenar al expresidente del Fondo Nacional del Ahorro a más de cinco años de cárcel

Este jueves se conoció una decisión del Tribunal Superior de Bogotá en la que absuelve a Ricardo Arias por el delito que lo dejó condenado y, al mismo tiempo, ordenan al centro de servicios judiciales eliminar cualquier antecedente que curse en contra del entonces director del FNA.

“Lo anterior permite afirmar que la prueba resultó insuficiente para demostrar el cargo por el que fue acusado, pues no puede calificarse la actuación del acusado en la junta directiva como un interés indebido con el ánimo de transgredir los principios de la contratación estatal”, señaló el Tribunal.

En su momento, la Fiscalía aseguró que las actuaciones del entonces director del Fondo Nacional del Ahorro transgredieron el orden constitucional y se convirtieron en un delito al momento de seleccionar la oferta y presentarla a la junta directiva de la entidad, en detrimento de los intereses de la Nación.

Ricardo Arias Mora fue condenado por el delito de interés indebido en la celebración de contratos. Foto: Nicolas Linares

“En criterio de la Fiscalía, configuró una grave lesión al patrimonio del Estado, sumado a que, para efectos de la negociación, ARIAS MORA inaplicó la normatividad contenida en el Manual de contratación del Fondo Nacional del Ahorro, vigente para la época de la compra”, explica la decisión del Tribunal.

Para los magistrados del Tribunal es claro que, si bien era una función del director del FNA presentar las ofertas, finalmente fue la junta directiva de la entidad la que tomó la decisión y ordenó el traslado presupuestal para adquirir la propiedad en el precio pactado.

“Así se establece del acta de la Junta donde finalmente sus miembros deciden por unanimidad aprobar un traslado presupuestal por valor de $ 80.000 millones, rubro denominado: ‘compra edificio sede, dotación y traslado’ e imparten directrices claras a la administración del FNA para cumplir con la adquisición del bien”, señala el fallo.

Ricardo Arias Mora fue absuelto del delito de interés indebido en la celebración de contratos. Foto: nicolás linares- semana

Tras conocer la decisión del Tribunal, Ricardo Arias Mora redactó un comunicado para contar que fueron años complejos para demostrar su inocencia, luego de ser condenado. Aseguró que el fallo de absolución se suma a pronunciamientos de la Procuraduría y la Contraloría en el mismo sentido.

“La verdad queda confirmada en el más alto nivel judicial; no es solo el fin de un proceso, es la restauración del honor y la confirmación de que la verdad prevalece. Han sido años difíciles en los que enfrenté señalamientos sin sustento con un profundo impacto en mi vida personal, familiar y profesional”, dijo el exdirector del FNA.