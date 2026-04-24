“El Valle está enfrentando una escalada terrorista”: gobernadora Dilian Francisca Toro, tras grave atentado en Palmira

La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, se pronunció esta noche de viernes, 24 de abril, tras un segundo atentado terrorista contra un batallón, con una diferencia de horas en ese departamento.

“Los atentados de hoy en Cali y en Palmira son actos terroristas inaceptables que confirman que el Valle está enfrentando una escalada de violencia que no da espera”, dijo la funcionaria.

Video capta momento exacto de la explosión de un bus en Cali, cerca de un batallón del Ejército: las imágenes son impactantes

En ese mensaje hizo un llamado de urgencia al presidente, Gustavo Petro.

“Al Gobierno Nacional en cabeza del Presidente Gustavo Petro le hago un llamado urgente y contundente: el Valle no puede seguir solo en esta lucha. Necesitamos apoyo real, sostenido y efectivo. Más fuerza pública, más inteligencia y acciones claras contra las estructuras criminales que hoy operan en nuestro territorio”, señaló.

Además, anunció que convocó un Consejo de Seguridad Extraordinario para este sábado, 25 de abril.

“Convoqué a un Consejo de Seguridad Extraordinario para mañana sábado con toda la Fuerza Pública para evaluar en el territorio la situación y tomar acciones en contra de la violencia terrorista. Pero reitero, no es momento de discursos, es momento de decisiones; no actuar le está costando la tranquilidad y la vida a los vallecaucanos”, expresó.

La gobernadora, lanzó una pulla al gobierno nacional, al manifestar que “la seguridad de los vallecaucanos no puede seguir dependiendo de esfuerzos aislados desde las regiones”.

Atentado Terrorista Cantón Militar Pichincha. Foto: Aymer Andrés Álvarez

“Esto es una responsabilidad del Estado en su conjunto. Aquí no vamos a ceder ante el terrorismo, pero exigimos el respaldo total de la Nación para enfrentarlo con toda la contundencia que se requiere”, indicó.

Dilian Francisca Toro, por último, envió un mensaje a los terroristas: Les digo con claridad: los vamos a perseguir hasta capturarlos. Aquí no hay espacio para el terrorismo ni para quienes pretenden desestabilizar la región. El Valle no está solo, pero tampoco puede seguir enfrentando esta guerra sin el respaldo total del Estado. Este es un punto de quiebre”.

Bus había sido adaptado con rampas para lanzar cilindros bomba contra batallón Pichincha de Cali: Dilian Francisca Toro reveló los detalles

En horas de la tarde, había ofrecido hasta 200 millones de pesos por el conductor de un bus escolar que fue adaptado para lanzar cilindros bomba al batallón Pichincha, en Cali.

Las autoridades están atendiendo estos hechos en Palmira y se espera un pronunciamiento para conocer las reales afectaciones de este atentado terrorista.