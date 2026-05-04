Palmira lanza el Torneo Intercomunas de Fútbol Sala con más de 1.200 deportistas en competencia

Palmira vivió el lanzamiento del Torneo Intercomunas de Fútbol Sala “Palmira se Transforma”, una apuesta deportiva que convocará a más de 1.200 deportistas y que busca impactar a las comunidades a través del deporte y la integración social en todo el municipio.

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El evento de apertura reunió a delegaciones de distintos barrios y corregimientos, marcando el inicio de una competencia que contará con la participación de 100 equipos, de los cuales 80 serán masculinos y 20 femeninos. Con estas cifras, el certamen se posiciona como uno de los encuentros comunitarios más amplios realizados recientemente en la ciudad.

Durante la jornada también fue presentado el trofeo oficial del torneo, inspirado en el Monumento de la Voluntad, un símbolo representativo de Palmira que, según los organizadores, refleja valores como el esfuerzo, la disciplina y la perseverancia de los deportistas locales. “Este torneo no solo es competencia, es una oportunidad para demostrar el talento que hay en cada comuna”, señalaron desde la organización del evento.

Torneo de microfútbol en Palmira Foto: cortesía

Uno de los anuncios que marcó el lanzamiento fue la entrega gratuita de uniformes para todos los equipos participantes. Esta iniciativa cuenta con el respaldo de la Secretaría de Asuntos Étnicos, entidad que se vinculó al proyecto con el objetivo de fortalecer la inclusión y garantizar el acceso equitativo al deporte. “Queremos que ningún joven se quede por fuera por falta de recursos. Aquí hay espacio para todos”, indicaron voceros de la dependencia.

El torneo se disputará en diferentes polideportivos culturales del municipio, escenarios que han sido intervenidos y adecuados por la administración local en zonas urbanas y rurales. Según la Alcaldía, estos espacios buscan convertirse en puntos de encuentro comunitario y en escenarios seguros para la práctica deportiva.

La competencia arrancará el próximo miércoles 6 de mayo y se extenderá hasta mediados de junio. Los partidos se jugarán en horario nocturno, entre las 7:00 p.m. y las 10:00 p.m., una franja que, de acuerdo con los organizadores, facilita la asistencia de jugadores y espectadores sin interferir con las jornadas laborales y académicas.

Desde la administración municipal, liderada por el alcalde Víctor Ramos, señalaron que el torneo hace parte de una estrategia más amplia para promover el deporte como herramienta de transformación social. “Estamos llevando el deporte a cada rincón de Palmira, integrando a las comunidades y generando espacios de convivencia”, indicaron desde el gobierno local.

Con esta iniciativa, Palmira busca fortalecer la cohesión social, incentivar la participación ciudadana y consolidar el fútbol sala como una disciplina clave en los procesos deportivos comunitarios del municipio.