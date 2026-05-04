Así estará el clima para Cali durante este lunes, 4 de mayo: esto dice el Ideam

De acuerdo con el más reciente informe del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), este lunes, 4 de mayo, habrá variabilidad en el clima en gran parte del suroccidente colombiano incluyendo a la ciudad de Cali.

Lluvias en Cali. Foto: José Luis Guzmán

“Se estiman condiciones de cielo entre parcial y mayormente nublado. Lluvias entre ligeras a moderadas en el transcurso del día”, explicó la entidad. Asimismo, precisaron que la temperatura máxima será cercana a los 30 grados centígrados con lluvias en varias horas del día.

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Y es que las lluvias que se pueden presentar en Caali hacen parte de un patrón climático que abarca toda la región del Pacífico colombiano. “Se prevé cielo entre parcial y mayormente nublado, con lluvias entre moderadas y fuertes en sectores de Chocó, Cauca, Valle del Cauca y centro de Nariño, especialmente en horas de la tarde y noche”, señalaron.

Cali tendrá una jornada marcada por la nubosidad y las lluvias en varias horas del día por lo que es necesario que la ciudadanía esté alerta a las recomendaciones de las autoridades.