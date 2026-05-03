La representante María Fernanda Carrascal fue víctima de robo en Cali: “Hoy me tocó a mí”

La representante a la Cámara por el Pacto Histórico María Fernanda Carrascal denunció que fue víctima de robo en la ciudad de Cali, donde se encontraba adelantando un acto de campaña con el candidato presidencial Iván Cepeda.

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La congresista explicó que su bolso fue sustraído de un vehículo en el que se desplazaba, mientras se encontraba entregando volantes y material informativo de la campaña del candidato del Pacto Histórico.

Carrascal denunció que tras el robo, sus tarjetas bancarias fueron utilizadas por los delincuentes para hacer varias transacciones, lo que derivó en la pérdida de una suma considerable de dinero.

“Este hecho no puede entenderse como un caso aislado. Es una situación que, lamentablemente, padecen a diario miles de caleños y caleñas. Hoy me tocó a mí, contando con esquema de seguridad, lo que evidencia la gravedad de las condiciones de seguridad en la ciudad”, señaló la congresista.

Carrascal confirmó que ya interpuso las respectivas denuncias ante la Policía Nacional y la Fiscalía, y aprovechó para enviarle un mensaje al alcalde de Cali, Alejandro Eder, por la situación de seguridad.

“No es momento de seguir responsabilizando al Gobierno nacional por una problemática cuya atención y manejo corresponde directamente a la administración distrital. La ciudadanía requiere acciones concretas, resultados efectivos y una estrategia clara para enfrentar la inseguridad”, dijo.