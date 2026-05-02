“Lo más duro de hacer política son los sacrificios que implica”: Paloma Valencia tras contar una anécdota con su hija

La candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, mostró un lado más personal de lo difíciles que han sido estos últimos meses en medio de la campaña presidencial y aseguró que le ha tocado hacer grandes sacrificios.

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“Lo más duro de hacer política son los sacrificios que implica: reducir el tiempo con mi familia, con mi hija, que llora porque casi no estoy en casa. Me parte el corazón, pero en el fondo sé que vale la pena trabajar para dejarles a ella y a todos los niños de Colombia un mejor país”, señaló Valencia.

En un video publicado en sus redes sociales, la candidata presidencial se refirió a temas que la afectan en medio de la campaña presidencial, como el poco tiempo que le puede dedicar a su hija, Amapola.

“Estoy con el corazón roto porque ayer llegué a la casa y estaba llorando. Y me dijo, ‘Yo no escogí esto, mamá’. ¿Cuántos años tiene Amapola? Nueve. Y yo le dije, ‘Yo sé mi gorda, yo lo escogí. Implica un sacrificio para ti’. Me dijo, ‘Pero yo no lo quiero hacer, yo no quiero que mi vida cambie’”, narró.

La candidata presidencial aseguró que le dijo a su hija: “No te preocupes, de pronto perdemos”, pero la reacción de ella también la dejó perpleja. “Se echó al piso a llorar y dijo, ‘Pero se quiebra el país y acaba todo’, y yo le dije, ‘Pero, mi gorda, entonces, ¿en qué estamos?’”.

Valencia aseguró que “tener una familia es saber que tú cuentas con alguien que está dispuesto a hacer sacrificios por ti y acompañarte en un momento, y yo miro a Amapola y digo: ‘Yo no puedo dejarle este país como el que nos está tocando. Uno tiene que entregarles un mejor país’”.