Presidente Petro arremete contra Paloma Valencia por demandar reforma pensional: “Los banqueros aplaudieron”

El presidente de la República, Gustavo Petro, arremetió este viernes, primero de mayo, contra la candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, en medio de su discurso en la conmemoración del Día del Trabajo desde la ciudad de Medellín.

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Al referirse a la reforma laboral y pensional que presentó su gobierno y que todavía no ha sido aprobada, el jefe de Estado hizo referencia a la candidata del Centro Democrático, señalándola por demandarla.

“Ahora no se ha aprobado esa reforma laboral, esa reforma pensional completa. Es ley dos veces aprobada, ministro Antonio (Sanguino), ministro (Armando) Benedetti y ministras de todo el Gobierno, la mayoría son ministras”, señaló Petro en su intervención.

Acto seguido, señaló que no quería meterse en política, porque no “puedo”, sin embargo arremetió contra la senadora del Centro Democrático por demandar la reforma pensional, que se encuentra en estudio en la Corte Constitucional.

“Pero la congresista en ese momento demandó la reforma pensional y los banqueros aplaudieron, porque no la querían, y comenzó un calvario, porque un magistrado, amigo de ella, decidió guardarla en su escritorio y se necesitaba por norma que la Corte Constitucional dijera ‘sí’”, destacó.

“Solo se les permite a las personas cambiarse de régimen si creen que en Colpensiones pueden adquirir mejor, más fácil o quizás únicamente la pensión de vejez”, dice el artículo 76, que es el único que rige de la ley, según destacó el presidente Petro.

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También se refirió a los fondos de pensiones, asegurando que “realmente son dos, los otros dos muy pequeños. Uno lo administra Luis Carlos Sarmiento Angulo, otro lo administran los dueños del Bancolombia, le dicen Grupo Empresarial Antioqueño y no se sabe quién es el dueño, porque hacen unas ruletas en que se pasan unas empresas a otras”.

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Aseguró: “Este gobierno a los dos los ha hecho mucho más millonarios de como entraron en el gobierno de Petro y los dejó el gobierno de Duque”, y aseguró que no se les dio subsidios, que fue la anterior administración la que entregó “completamente” los “empréstitos que a nombre del pueblo y que le toca pagar al pueblo”, haciendo referencia al préstamo con el Fondo Monetario Internacional.