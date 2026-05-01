A cuatro semanas de elecciones, Gustavo Petro habla nuevamente de subir el salario mínimo

El presidente Gustavo Petro lideró las marchas del Día del Trabajo y decidió irse para Medellín, Antioquia, desde donde pronunció el último discurso que dará en esta fecha de conmemoración porque terminará su mandato el 7 de agosto.

Petro hizo un balance de su gobierno y, según él, todo lo que ha hecho ha sido positivo, por lo que habló de las reformas y decisiones que se han tomado en estos más de tres años de mandato.

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Sin embargo, llamó la atención que volvió a hablar del salario mínimo, al que se refirió hace unas semanas al afirmar que si el Banco de la República aumentaba más las tasas de interés, él haría un nuevo incremento.

“Hice un esfuerzo en diciembre pasado porque la Constitución ordena que el salario sea vital. Eso significa que si las condiciones económicas se deterioran, y hay quienes quieren que eso pase, el Gobierno nacional vuelve a aumentar el salario para mantener el poder adquisitivo”, dijo Petro a cuatro semanas de las elecciones presidenciales.

No obstante, Petro no dio detalles sobre ese posible nuevo incremento salarial y abrió el debate sobre si es posible, o no, que haga un aumento en esta época: “En este momento hay más salario formal y menos jornada de trabajo, el 26 de junio se completan todos los resultados”.

La reducción de la jornada laboral en Colombia viene en descenso por un cambio realizado en el gobierno de Iván Duque y el último cambio sucederá este julio, como mencionó Petro.

Según el mandatario, todas las decisiones económicas de su administración han sido acertadas y las cifras lo respaldan.

“Todos los números nos dicen que hay más comida, que el hambre ha retrocedido, que hay menos niños con desnutrición, nos dicen que si la mitad de los niños se ha salvado del hambre es porque hemos gobernado con aciertos”, señaló.

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Petro dijo que aunque su gobierno ha sido polémico, ha soportado todas las críticas porque en “lo fundamental apuntamos a donde tocaba”.

Aseguró que siempre quiso que los colombianos tuvieran más dinero en su bolsillo y que ese objetivo se cumplió.

“La dignidad solo se consigue cuando una persona puede sentir que en realidad sus derechos empiezan a ser realizados y sienta que su dignidad es una realidad. Dignidad es lo que traemos hoy”.

El mandatario aseguró que actualmente en Colombia hay un mejor ambiente político. “Hoy hay más vida en Colombia, tienen derecho a protestar, hay más democracia y multicolor”.

Aunque reconoció que durante su mandato ha cometido errores, Petro no habló de los escándalos de corrupción que se han presentado en su gobierno.