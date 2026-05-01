Gustavo Petro habló desde Medellín en el Día del Trabajo: “Espero que sigan más mandatos progresistas en Colombia”

Desde la capital de Antioquia, el presidente de la República, Gustavo Petro, realizó un discurso este 1.º de mayo, en el Día del Trabajo, en el cual volvió a agitar su bandera de una asamblea nacional constituyente.

Además, aprovechó para manifestar la necesidad de que sigan más “mandatos progresistas en Colombia”, al tiempo que le envió un sablazo al Congreso por no aprobar sus reformas sociales.

Este es su discurso:

“La espada de Bolívar, en manos del pueblo está, es la que levantó en sus grandes batallas por centenares de kilómetros, se alzó para luchar por la libertad, en estas tierras hermosas, las del corazón del mundo, el país de la belleza. Dividió hoy por fronteras tontas, cualquiera aquí en Antioquia sabría que si esas fronteras no existieran, seríamos una de las grandes potencias del mundo, si no el puente con el que se uniría toda la América Latina”, expresó el mandatario.

El presidente Gustavo Petro agitó su discurso en el Día del Trabajo: “Espero que sigan más mandatos progresistas en Colombia”. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/RKRuNnANfp — Revista Semana (@RevistaSemana) May 1, 2026

“Luchábamos por las reformas sociales, fue elegido para hacer realidad el Estado social de derecho, que es mandato de la asamblea nacional constituyente. El país se separó de ese mandato, orden dio el pueblo, por eso se llama constituyente. Fue elegida libremente por la ciudadanía, es una democracia que construye todos los días el poder de decisión del pueblo y la garantía exacta y derechos fundamentales de la población.

“Ahora estamos viendo que lo que dijimos en la Plaza de Bolívar, en donde hablamos de una consulta popular y se entregó al Congreso para que la convocará. ¿Y qué hicieron en el Senado? Trampa. Impidieron que votaran los que asistían, fue en en el Senado, en sectores corruptos, la trampa.

“Por eso podemos hacer un balance, ya casi terminamos este primer mandato, espero que sigan mas mandatos progresistas en Colombia, que no nos devuelvan al espanto, a La escombrera.

“Aprobamos la reforma laboral, la mitad de lo que presentamos, podemos ver los resultados con los números. Intentan ocultar los logros, la gracia es que las personas lo sientan en el cotidiano vivir, si una persona puede abrir su nevera y tirar más comida de cuando empezó este gobierno, hemos triunfado”.

En desarrollo…