Iván Cepeda asegura que ganará las presidenciales en primera vuelta y que “llegó la hora de ser poder constituyente”

El candidato presidencial Iván Cepeda estuvo este viernes en la Plaza de Bolívar, donde decenas de trabajadores se reunieron para conmemorar el Día Internacional del Trabajo.

El Pacto Histórico aprovechó la jornada para poner una tarima en ese lugar y llevar a Cepeda para que saludara a los trabajadores que llegaron al centro de la capital.

Como es acostumbrado, Cepeda subió con varias hojas en las manos para leer su discurso, el cual inició pidiéndoles a los trabajadores que “luchen por sus derechos”.

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Durante su intervención aseguró que el Gobierno Petro abrió la senda para que el progresismo esté en el poder y que “nuestra revolución nadie la va a detener, hemos hecho cambios sociales”.

Durante un discurso en la Plaza de Bolívar, en medio de la conmemoración del Día del Trabajo, el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, destacó algunos logros del Gobierno del presidente Gustavo Petro. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/K0sLuEwxl0 — Revista Semana (@RevistaSemana) May 1, 2026

Así mismo, el candidato presidencial se refirió a los comicios del próximo 31 de mayo, cuando los colombianos elegirán al reemplazo de Gustavo Petro en la Casa de Nariño.

“Vamos a derrotarlos en primera vuelta, aquí les digo que ganaremos el próximo 31 de mayo. Los otros candidatos representan el continuismo y eso tenemos que acabarlo”, reiteró.

Incluso dijo que “llegó la hora de ser poder constituyente”, por lo que pidió a los trabajadores del país que lo acompañen para hacer los cambios que el país necesita, según él.

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Habló sobre las reformas “sociales” que deben tener continuidad porque no se tramitaron en el Congreso de la República y puso como ejemplo la reforma agraria.

“Hemos comenzado a repartir 30 veces más tierra que los otros gobiernos en este siglo en Colombia; 750 mil hectáreas de tierra, y al finalizar el gobierno esperamos que sean un millón para los campesinos más pobres del país”, dijo.

Cepeda hizo una férrea defensa del Gobierno Petro y aseguró que sí se les ha cumplido a los colombianos lo que se prometió en la pasada campaña.

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Por esa razón, aifrmó que si él llega a la Casa de Nariño se les podrá dar continuidad a todos los procesos que, de acuerdo con él, ya inició el presidente Gustavo Petro en “nuestro segundo gobierno”.

Así mismo, recordó que el salario mínimo vital se mantendrá y que esa decisión ha sacado de la pobreza a muchos colombianos.

Durante su discurso hizo un repaso por algunas decisiones que ha tomado el Gobierno Petro y fue su argumentación para pedir que se vote por él en primera vuelta, con el fin de garantizar la victoria del Pacto Histórico. “Somos el primer gobierno de la transformación social”, finalizó.