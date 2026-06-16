La fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella, José Manuel Restrepo, en entrevista con SEMANA se pronunció sobre la posibilidad de que Estados Unidos tenga una participación más activa en la lucha contra el narcotráfico y los grupos criminales en Colombia.

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Al ser consultado sobre un eventual escenario en el que Washington planteara establecer bases militares en territorio nacional para combatir directamente estas estructuras, el dirigente descartó esa alternativa, aunque defendió un fortalecimiento de la cooperación bilateral en materia de seguridad.

Restrepo sostuvo que la prioridad debe ser reconstruir las alianzas estratégicas con Estados Unidos y otros países aliados para enfrentar el deterioro de la seguridad en el país. Sin embargo, aclaró que esa cooperación no debe traducirse en la presencia de bases militares extranjeras.

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Entrevista a José Manuel Restrepo candidato a la vicepresidencia Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

“Lo que nosotros hemos dicho es que tenemos que trabajar mancomunadamente con el Gobierno norteamericano y no necesariamente que exista una base norteamericana en el país”, afirmó.

Según explicó, el respaldo que considera necesario está relacionado con transferencia de tecnología, recursos, capacidades operativas e intercambio de información. A su juicio, estos elementos permitirían fortalecer la respuesta de las autoridades colombianas frente a las organizaciones criminales.

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“Pensaba que no me ponía votos, pero es un tipo berraco. Ahora resulta que pone un montón de votos”, dice Abelardo de la Espriella. Foto: AFP

“Todo lo que sea posible, trabajándolo mancomunadamente para que Colombia, no los Estados Unidos, frente a estos crímenes, me parece que es más que bienvenido”, señaló.

Durante su intervención, el exministro también aseguró que Colombia cuenta con el recurso humano necesario para enfrentar estos desafíos, pero requiere recuperar mecanismos de cooperación internacional que, según dijo, fueron determinantes en el pasado para combatir a los grupos armados y las redes del narcotráfico.

Entrevista a José Manuel Restrepo candidato a la vicepresidencia Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

En ese contexto, planteó la necesidad de retomar y fortalecer los vínculos de seguridad con Estados Unidos, así como con Israel y el Reino Unido.

“Hay que volver a tener apoyo en seguridad estratégica de Israel, del Reino Unido fortalecida, de los Estados Unidos. Esos son apoyos esenciales en materia de cooperación, en materia de información”, manifestó.

Restrepo consideró que el país necesita volver a contar con esos respaldos en inteligencia y cooperación estratégica para enfrentar con mayor eficacia las estructuras criminales.

Él no va a ser aquí una llanta de repuesto… Va a tener más puestos que una buseta”, aseguró De la Espriella. Foto: AP

Según explicó, la propuesta de la campaña de Abelardo de la Espriella apunta a que Colombia lidere directamente la lucha contra estos grupos, pero con el acompañamiento de aliados internacionales que aporten herramientas tecnológicas, información y apoyo especializado.

Asimismo, destacó la importancia de la relación con Estados Unidos no solo desde el punto de vista de la seguridad, sino también por su incidencia en otros temas de interés para Colombia, entre ellos la relación con Venezuela y las oportunidades económicas que, según afirmó, podrían surgir para distintas regiones del país a partir de una relación más estrecha con Washington.