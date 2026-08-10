Gobierno anuncia primeras acciones tras terremoto

El Gobierno nacional activó grupos especializados para avanzar en las operaciones de búsqueda y rescate de personas tras el terremoto de magnitud 7.4 ocurrido este lunes 10 de agosto en Colombia.

Así lo anunció el ministro del Interior, Rodrigo Lara, quien lidera la sala de crisis en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) en la ciudad de Bogotá.

“Se activaron cuatro grupos USAR de Bogotá, Envigado, Yopal y Medellín para apoyar las operaciones de búsqueda y rescate”, comentó el alto funcionario.

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¿Qué se sabe del terremoto?

Se trató de un sismo de magnitud 7.4 que se registró este lunes, a las 7:34 a. m., con epicentro en el municipio de San José del Palmar, Chocó; también se sintió en diferentes regiones del país.

Los primeros reportes señalan posibles afectaciones en nueve municipios del Chocó, ocho de Caldas, dos del Valle del Cauca y dos de Risaralda, además de varios municipios del Quindío.

“Las autoridades territoriales avanzan en la verificación de las condiciones de las comunidades, viviendas e infraestructura para establecer las afectaciones y determinar las necesidades prioritarias de atención”, reportó la UNGRD.

Escombros y daños estructurales quedaron en diferentes sectores de Cali luego del sismo de magnitud 7.4 registrado en la mañana de este lunes. Foto: Aymer Álvarez/ El País

¿Qué viene?

La UNGRD comunicó que el Gobierno nacional concentra sus esfuerzos en verificar las afectaciones, atender las necesidades prioritarias y garantizar el apoyo a las comunidades que lo requieran.

“El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, convocó al Comité Nacional para el Manejo de Desastres y lidera la coordinación de las acciones de respuesta junto con el director encargado de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Javier Pava Sánchez, quien se encuentra al frente de la atención de la situación desde la sala de crisis nacional”, detalló la entidad.

Hasta ahora, las autoridades han informado que 25 personas perdieron la vida y se desconoce el número de heridos.

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