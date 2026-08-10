Gobernadora del Chocó reporta heridos y graves daños tras fuerte temblor: este es el complejo panorama

Este lunes, 10 de agosto, la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, informó en su cuenta de X que hay heridos y graves afectaciones tras el sismo de 7.4 que tuvo epicentro en su departamento.

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“Acabamos de pasar un grave evento sísmico en el departamento del Chocó. Nos preocupan las réplicas. Aunque el epicentro fue San José del Palmar, en la capital Quibdó hay heridos y graves daños en las edificaciones. Ya estamos haciendo la evaluación de daños para emitir el primer reporte oficial”, comunicó la mandataria.

Los organismos de socorro y demás autoridades en el departamento del Chocó se encuentran revisando cada una de las afectaciones, mientras que los heridos fueron trasladados hasta centros asistenciales cercanos. Hasta el momento, no reportan personas desaparecidas o fallecidas en medio de esta emergencia que hoy sacude al país.

De acuerdo con la información del Servicio Geológico Colombiano, el movimiento telúrico se dio sobre las 7:34 de la mañana y el epicentro fue en el occidente del país, donde las autoridades se encuentran en máxima alerta para poder atender los casos que se han presentado.

Por medio de las redes sociales se han conocido varias filmaciones en las que se puede apreciar la magnitud de los daños que se registraron en el departamento de Chocó durante este lunes. Las personas corrían de un lado para el otro.

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Y es que en medio de esta grave situación, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, hizo una publicación en la red social X, donde pidió que no replicaran información que no se encuentra verificada por parte de las autoridades.

“Le pido a la gente no reenviar cadenas o información falsa. Los sismos son impredecibles, no es posible saber si habrá o no una réplica. Infórmense a través de fuentes oficiales y reporten las emergencias a través de la línea 123″, dijo el mandatario paisa.