María Fernanda Cabal no tiene un camino fácil: deberá ‘conquistar’ a bloques uribistas para lograr la escisión del Centro Democrático

María Fernanda Cabal anunció en SEMANA que pedirá la escisión del Centro Democrático para crear su partido político. Esa tarea no la tendrá fácil, pues requiere del visto bueno de un bloque importante del uribismo.

En su columna de opinión publicada en la edición impresa, ella comentó: “Tomé la decisión de solicitar formalmente la escisión del partido Centro Democrático. No fue una decisión improvisada ni motivada por diferencias personales. Es, en parte, la consecuencia de una divergencia doctrinal que durante algún tiempo pareció circunstancial, pero que terminó revelándose como incompatible”.

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Cabal tiene varias molestias. La más reciente tiene que ver con las declaraciones públicas de Paloma Valencia que dan cuenta de que la colectividad no es de derecha, lo que generó una tormenta interna.

Sin embargo, la ruptura de ella con el partido se dio en el proceso de selección del candidato presidencial en 2025 cuando su círculo cercano denunció supuestas irregularidades en el trámite. Como se recordará, los números favorecieron a Valencia y fueron derrotadas Cabal y Paola Holguín, que ya se hicieron a un lado del partido.

María Fernanda Cabal, exsenadora del Centro Democrático. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

¿Qué necesita para la escisión?

Con base en los estatutos del Centro Democrático, podrán solicitar la escisión del partido las dos terceras partes de los miembros convencionistas de la convención nacional de la colectividad: “La solicitud deberá ir acompañada del acta de la reunión en la que se adopta la decisión”.

Los convencionistas son Álvaro Uribe; el director del partido; los directores honorarios; los miembros de la dirección nacional; los miembros del comité político; los miembros de las bancadas de congresistas, diputados, concejales y ediles; quienes hayan sido elegidos como congresistas avalados por el Centro Democrático y continúen siendo miembros; los miembros de la junta de administración, el secretario general y el tesorero; y quienes ostentaron cargos uninominales de elección popular avalados por el Centro Democrático y continúen siendo miembros.

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En dado caso de que Cabal logre convocar a las dos terceras partes de este bloque, perderá el derecho a utilizar total o parcialmente la denominación y símbolos del partido, así como las sedes correspondientes, y no adquirirá derecho a financiación estatal ni acceso a medios de comunicación a nombre de la colectividad.

Hasta ahora, la colectividad y sus militantes no han hecho un pronunciamiento público sobre la petición de Cabal.

María Fernanda Cabal, exsenadora del Centro Democrático. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

La campaña de Cabal

María Fernanda Cabal ya empezó a convocar a los miembros del Centro Democrático para que se sumen a su proyecto político. Ella utilizó la controversia que armó Paloma Valencia, sobre que el partido no es de derecha, para lograr respaldos con los desencantados.

“Invito a las bases del Centro Democrático, a quienes durante años han defendido nuestras banderas, y a todos los colombianos libres a unirse a nuestra Escuela de Libertad. Daniel Briceño, Andrés Forero, Jaime Arizabaleta, Hernán Cadavid, Alejandro Murcia, los invito a ser parte del ejército ciudadano de ideas que estamos construyendo”, comentó Cabal.