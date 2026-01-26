Exclusivo: José Félix Lafaurie revela explosivos chats con Álvaro Uribe que evidencian la fractura en el Centro Democrático

El esposo de la senadora María Fernanda Cabal, José Félix Lafaurie, envió una carta al director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, anunciando su retiro del partido político por denuncias que advierten supuestas irregularidades en la selección de la candidata presidencial. En la misiva dio a conocer conversaciones que sostuvo con Álvaro Uribe a través de la aplicación de Signal, donde le expresó los reparos por el rumbo que estaba tomando la convocatoria.

Él empezó diciendo que desde que el Centro Democrático abrió el proceso para escoger al único aspirante, mostró preocupación por la participación de Lester Toledo en su condición de asesor de la campaña de Miguel Uribe Turbay. Toledo es un reconocido asesor venezolano cercano al presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

En un fragmento de la comunicación, Lafaurie dijo: “En las múltiples reuniones en el apartamento de Carlos Enrique Moreno, pudimos conocer y analizar no solo la trayectoria del exdiputado, compañero de Juan Guaidó, sino también sus enredos y compromisos en negocios públicos poco claros”.

Él agregó que buena parte de esas referencias se las compartió al expresidente Álvaro Uribe, tanto en conversaciones por Signal, así como en conversaciones directas. Y anexó uno de esos mensajes, cruzados el 12 de agosto de 2025, que surgió a raíz de una foto que le compartió, en la que aparecen Juan Carlos Pinzón y Roberto Maldonado en las exequias de Miguel Uribe Turbay: “En el anexo puede leer las reflexiones que le hice llegar al expresidente y comprender el alcance de mis preocupaciones”.

Lafaurie le envió la imagen a Uribe y él respondió, según la transcripción hecha por Lafaurie: “Hombre, ¿esa foto qué significa?”.

Él le afirmó: “Mi compañero de pupitre del colegio, Roberto Maldonado, acompañando a Pinzón. Todo el mundo es libre de tener sus preferencias, pero esa no es la de Roberto, es la de Nubia Estela, que aprovecha su cercanía para mandar mensajes. Ya lo hizo con Miguel, lo toleramos, y ahora ella y José Obdulio están en la labor de apoyar a Pinzón. Creo CD no puede equivocarse. Pero los intereses del poder no dejan ver con claridad las dificultades de la coyuntura. ¿Sabía que a Pinzón lo nombraron en la junta del banco Agrícola de El Salvador?”.

Conversaciones de Signal entre Álvaro Uribe y José Félix Lafaurie. Foto: Suministrado a Semana.

Uribe dijo: “¿Y de quién es ese banco?”.

Lafaurie le explicó: “Del Banco de Colombia. No olvide que Lester Toledo viene de ser asesor de Bukele”.

El expresidente le contestó: “Pero no entiendo la preocupación”, a lo que el líder gremial respondió con un extenso mensaje.

En primer lugar, él manifestó: “Después del trino de Jerónimo y Tomás le mandé un mensaje que decía, ‘Miguel asesinado, el presidente Uribe condenado, y otros que piden amor y unidad para quedarse con nuestras banderas y con el CD’, pues bien”.

Chats entre Álvaro Uribe y José Félix Lafaurie. Foto: Suministrado a SEMANA.

Y continuó: “Es de todos conocidos cómo personas muy influyentes del CD, o mejor del uribismo, (José Obdulio Gaviria, Nubia Estela y Manuel Santiago Mejía), se comprometieron con la campaña de Miguel Uribe y lo mostraron como el candidato suyo en todo el país. Nosotros (Ma. Fda) optamos por buscar lo que usted llama el ‘fervor popular’ y no tratamos de intervenir hacia el interior del partido por dos razones: para evitar las fracturas que se dieron en el 2018 en las que un pequeño grupo de duquistas desplazaron a otros parlamentarios del CD. Y porque nuestro partido tiene un guía, que es usted, y por consiguiente, escogido el candidato, todos trabajarían en función de aquel que usted acompañe como candidato. Además, la ley de partidos es muy clara al respecto. Y el nuestro es un partido de afiliados y no de simples simpatizantes”.

Su argumento continuó: “Si bien cada quien es dueño de sus decisiones, los otros cuatro candidatos, no solo Ma. Fda, consideraron que era inclinar la cancha de manera poco ‘juego limpio’. Después, todos empezaron a ver el gasto alto de la campaña de Miguel y se preguntaron si era del GEA, o del propio Manuel Santiago. La sorpresa fue encontrar de asesor y jefe de la campaña a Lester Toledo, exdiputado venezolano, amigo de Guaidó y quien dispuso de bienes de Venezuela en el exterior al no reconocer a Maduro muchos gobiernos. Se dice que se enriquecieron, entre otros bienes, con Monómeros. No me consta”.

Frente a Toledo, Lafaurie le detalló a Uribe: “La realidad es que Lester Toledo (fue asesor de Bukele) llegó a la campaña de Miguel y manejó la parte de comunicaciones, imágenes, etc. Usted recibió una carta de los otros cuatro precandidatos (conozco apenas los borradores) en la que se quejaban de la situación y los reunió después del foro de Neiva con el propio Miguel y el director del CD. También se habló de un grupo de venezolanos muy activos en los negocios de Ecopetrol, a propósito de un pozo que Ecopetrol desestimó y se lo cedió a la compañía venezolana. Se habla de relaciones con Roa”.

Él siguió hablándole al expresidente: “Usted me dijo bajo reserva (la he mantenido) la conversación se (sic) Ma. Claudia con usted a los pocos días del funesto atentado. Lester Toledo ha estado muy cerca de Ma. Claudia en todas sus intervenciones públicas y las veces que fui a visitar a Miguel, allá lo vi”.

A renglón seguido, él dijo: “José Obdulio, ante tan difícil situación y cuando los precandidatos del CD hicieron pausa por respeto a la situación clínica de Miguel, él empezó a aparecer con Pinzón (a quien le tengo aprecio) y volvió a lo mismo, que era su ‘gallo tapado’”.

Retomando la imagen, agregó: “Ayer se dan en paralelo dos situaciones. La foto de mi compañero de colegio, Roberto Maldonado, con Pinzón y, poco después, una convocatoria de José Obdulio a miembros del partido para Pinzón”.

José Félix Lafaurie. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / SEMANA

Lafaurie continuó: “Me preguntará, y qué lo del Banco Agrícola. Pues bien, tanta coincidencia siempre es sospechosa, porque además de Bukele/Lester/José Obdulio/Nubia, ¿y ahora Pinzón de banquero y en El Salvador? Las inferencias son apenas razonables, no de usted, de otros que usan su nombre para proyectar sus propios intereses. Mire lo que nos está pasando con Alicia Arango (la aprecio mucho desde nuestra juventud)/Vicky Dávila y Duque. Los amigos tenemos la obligación de decirle las cosas con toda honestidad. Es su legado y su partido que fundamos para defender ocho años que le cambiaron la vida a los colombianos”.

Álvaro Uribe respondió con un audio transcrito por Lafaurie: “Hombre, doctor José Félix. Eso hablan muchas cosas, ustedes supieron que ese cuento de que lo mostraron como el candidato, la verdad es que esto a nada contribuye, qué importa Lester Toledo, qué importa que sea amigo de Bukele, qué importa que el otro esté en la junta del banco Agrícola del Salvador, dejemos eso. Lo que tenemos que pensar es en cómo ganar”.

En ese punto, se conoció otro audio de Uribe: “Hombre, había que contradecirlo a este Petro en temas históricos, responsabilizarlo de la estigmatización, también comparar a Barco con Petro y hablar muy claramente de lo de Venezuela”.

Lafuarie dijo: “Callarse no era la opción. La historia tendrá en cuenta sus palabras. Y las democracias occidentales (especialmente los europeos) tendrán que aceptar la realidad”.

La polémica apenas comienza. Aunque Cabal y Lafaurie anunciaron su retiro del Centro Democrático, aclararon que respaldarán a Paloma Valencia en su candidatura presidencial.