María Fernanda Cabal y José Félix Lafaurie salen del Centro Democrático: “No queremos continuar”

María Fernanda Cabal y José Félix Lafaurie salen del Centro Democrático. Así lo informaron en una carta que remitieron al director del partido político, Gabriel Vallejo.

El documento, revelado por la periodista Darcy Quinn, solo tiene la firma de Lafaurie y allí expresa sus reparos por la selección del candidato presidencial de la colectividad.

“El procedimiento careció de comités de garantías electorales, reglas claras, mecanismos de impugnación o trazabilidad, lo que constituyó una violación grave al debido proceso partidista”, se lee en la carta.

La versión del líder gremial es que este proceso, que terminó en el triunfo de Paloma Valencia, debió ser registrado e informado ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) para blindar las garantías.

Lafaurie aseguró que la responsabilidad sobre las presuntas irregularidades recaería directamente sobre el director del partido y la secretaria general de la colectividad, “como garantes institucionales del proceso”.

Son varios los cuestionamientos, pero el divorcio de ambos con el Centro Democrático llegó por cuenta de los resultados de la consulta y su aparente falta de verificación.

En un fragmento de la comunicación se dijo con relación a Vallejo y a la secretaria general: “Al omitir la verificación jurídica de las encuestadoras, permitir procedimientos sin respaldo normativo y validar una selección carente de garantías, ambos transitan por el filo de la vulneración de los principios legales”.

“No queremos continuar en el Centro Democrático”

Luego de expresar los reparos, Lafaurie aseguró que él y su esposa, María Fernanda Cabal, dan un paso al costado del partido político, pero que respetarán los acuerdos iniciales y respaldarán la candidatura de Paloma Valencia.

“No queremos afectar el proceso interno que seleccionó a Paloma Valencia como candidata. Apoyaremos a Paloma en su aspiración. No queremos continuar en el Centro Democrático, sentimos que no tenemos espacio”, dijo Lafaurie.

Lafaurie le comentó al director del partido que los dos merecen una salida digna de la organización, por lo que proponen una escisión que permita la creación de un movimiento con las banderas de Cabal.

“Proponemos una escisión del CD (Centro Democrático) que le permita a María Fernanda formar su propia agrupación política de conformidad con los estatutos del partido y las normas electorales vigentes del CNE”, se detalló.

Lafaurie concluyó que espera que esta decisión pueda concretarse en la próxima convención del partido político.

Responde Gabriel Vallejo, director del Centro Democrático

Ya hay respuesta del Centro Democrático. Gabriel Vallejo, director del partido, contestó a la misiva de José Félix Lafaurie a través de un mensaje que compartió en su cuenta de X.

“Mi respuesta inicial a la carta del doctor Lafaurie quedó plasmada en este trino del 17 de diciembre de 2025″, escribió Vallejo en la mañana de este lunes, 26 de enero.

Vallejo remitió a una publicación del Centro Democrático donde se revelaron las conclusiones de la auditoría del proceso de selección del candidato presidencial: “No se detectan irregularidades en el proceso de la encuesta”.