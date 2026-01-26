Paloma Valencia le pide a María Fernanda Cabal que no se retire del Centro Democrático

Paloma Valencia respondió en los micrófonos de la FM a una dura carta que envió José Félix Lafaurie a las directivas del Centro Democrático. En la misiva, según reveló la periodista Darcy Quinn, la senadora anuncia su renuncia a esa colectividad.

Valencia aseguró que no conocía el documento, pero que, aun así, quería transmitirle a la senadora varios mensajes. La hoy candidata del uribismo aseguró que el proceso que la llevó a tomar las banderas del partido fue transparente.

“Espero que la doctora Cabal no se vaya. Por ella toda la admiración y el aprecio. Es una mujer que le ha aportado mucho al partido y a Colombia”, aseguró la candidata.

“Lo he dicho y quiero repetirlo. Mi campaña quiere incluir a todos los integrantes de nuestro partido. Todos somos una gran familia. Nos debemos lealtad, apoyo. Yo quiero que ella haga parte de este gobierno y de este proyecto político”, agregó.

Valencia también aseguró que está por fuera de toda discusión la escisión del partido. Aseguró que se trata de una colectividad seria y con vocación de poder. “Acá no ha habido nada ilegítimo ni ilegal. Invito tanto a la doctora Cabal como al doctor José Félix a reconsiderar su postura... Es un momento donde todos debemos permanecer unidos”.

En la carta, Lafaurie asegura que han sido marginados de la campaña para 2026. Valencia explicó que las dinámicas de elección del candidato presidencial hicieron que quienes se mantuvieron en esa competencia quedaran, por tiempos, por fuera de la posibilidad de inscribirse al Congreso. Detalló que esa fue la razón por la cual Andrés Guerra decidió marginarse de esa competencia y continuar en su aspiración al Capitolio.

“Yo espero que tanto la doctora Paola Holguín como la doctora María Fernanda Cabal se reincorporen a la campaña. Yo las he invitado y espero contar con ellas. Los procesos son difíciles y perder es difícil. Pero uno en la política debe comprometerse a honrar la palabra”, aseguró Valencia. Luego, la senadora dijo que sí incluiría a Cabal en un cargo en un eventual gobierno de ella: “En lo que a ella le guste ... Sería una excelente ministra de Comercio, del Interior”.

En un trino, el director del partido, Gabriel Vallejo aseguró que su respuesta a la carta de José Félix la dio ya el pasado 17 de diciembre, cuando publicó un informe en el que se concluía que “no se detectan irregularidades en el proceso de la encuesta” con la cual se llegó a elegir a Valencia.

En la carta, Lafaurie asegura que “el procedimiento careció de comités de garantías electorales, reglas claras, mecanismos de impugnación o trazabilidad, lo que constituyó una violación grave al debido proceso partidista”.

“La gravedad de estas irregularidades no puede atribuirse a terceros ni a simples fallos administrativos. Por el contrario, es una responsabilidad que recae directamente sobre el director nacional del partido y la secretaria general, como garantes institucionales del proceso”, agrega.

Y, luego, enumera cinco puntos:

“No queremos afectar el proceso interno que seleccionó a Paloma Valencia como su candidata.

Apoyaremos a Paloma en su aspiración.

No queremos continuar en el Centro Democrático. Sentimos que no tenemos espacio.

Merecemos una salida DIGNA, por lo que proponemos una escisión del CD, que le permita a María Fernanda formar su propia agrupación política de conformidad a los estatutos del partido y las normas electorales vigentes del CNE.

Esperamos que esa decisión se tome en la próxima convención del partido".

La renuncia de Cabal y Lafaurie abre una crisis en el partido, cuyas consecuencias en la campaña, por ahora, son inciertas.