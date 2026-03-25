POLÍTICA

A Petro no le gustó que Paloma Valencia anunciara que acabaría el negocio de los aviones Gripen; ella mencionó a Verónica Alcocer

Valencia lo anunció y Petro respondió: “Quieren repetir la historia del Hércules”.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
25 de marzo de 2026, 10:45 a. m.
Paloma Valencia y Gustavo Petro.
Paloma Valencia y Gustavo Petro. Foto: Semana/Presidencia.

El presidente Gustavo Petro no oculta la molestia que le producen la candidata presidencial Paloma Valencia y sus propuestas, que ha anticipado en caso de convertirse en su sucesora el 7 de agosto de 2026.

Recientemente, Valencia participó en un programa de Hora 20, de Caracol Radio, en el cual dijo que había que darles duro a los negocios ilegales.

“Hay que sentarse con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con los mandatarios de la Unión Europea, y conseguir plata para robustecer la fuerza pública”, destacó.

Y siguió: “Hay que volver a tener inteligencia, helicópteros, echar para atrás el negocio de los aviones. Da pena con Verónica (Alcocer), pero así toca. Hablo de los Gripen. Nosotros no necesitamos esos aviones, requerimos helicópteros, pie de fuerza, drones, morteros de alta precisión, requerimos la tecnología que necesitamos para la seguridad de los colombianos”.

Política

Petro le responde al comandante de la FAC por contradecirlo en vivo sobre accidente de avión en Putumayo: “No estoy de acuerdo”

Política

Ley Estatutaria de la Jurisdicción Agraria fue aprobada por el Congreso y pasará a sanción presidencial

Política

Así fue el incómodo momento entre Gustavo Petro y su directora de Planeación Nacional: le dijo que no se había leído la Constitución

Política

Los senadores que estudiarán apelación a la reforma a la salud; Congreso creó subcomisión para definir el futuro del proyecto

Política

CNE archiva proceso en contra de Abelardo de la Espriella por supuesta violencia política basada en género

Política

Alcaldes reclaman que no fueron escuchados por el Gobierno: “La conversación no ha sido la mejor”

Política

“Estamos ante una violencia estructural”: defensora Iris Marín habla del acoso sexual en medios de comunicación

Política

Petro anunció medidas tras tragedia en Putumayo y advirtió que había pedido el reemplazo de los aviones Hércules

Política

Carlos Fernando Galán desde Asocapitales: “En las ciudades avanzamos en medio de dificultades de diálogo con la nación”

Política

Petro se refirió a la Segunda Marquetalia, revivió el “entrampamiento”, y calificó a Santrich y Márquez como “débiles mentales”

Verónica Alcocer, en Bogotá, durante las elecciones del 8 de marzo de 2026
Verónica Alcocer (foto) -en Bogotá, durante las elecciones del 8 de marzo de 2026- fue mencionada por Paloma Valencia. Foto: Joel González - Presidencia de Colombia

Dijo que los aviones se necesitaban cuando Venezuela era un peligro para Colombia. “Ahora, uno no entiende: si Gustavo Petro era el mejor amigo de Nicolás Maduro, para qué necesitaba los aviones”, expresó.

Petro, quien se ha enfrentado en varias oportunidades a Valencia, lo hizo una vez más en sus redes sociales.

“Lo único nuevo que se ha comprado en materia aérea es lo que quieren echar para atrás. No se puede sin un gran costo de indemnización que pagaría el país. La Contraloría General examinó las formas de contratación y no encontró falla alguna. En cambio, el recibimiento de los Hércules con 43 años en el gobierno de Iván Duque no les parece escandaloso”, dijo el jefe de Estado.

Petro dijo esto sobre contrato con los aviones Gripen.
Gustavo Petro ha defendido la compra de los aviones Gripen para Colombia. Foto: Redes sociales:ÚltimaHoraCol/Getty images/Montaje: SEMANA

Afirmó que echar para atrás la compra de los Gripen “implicaría que los pilotos de las Fuerza Aeroespacial de Colombia (FAC) ya no volarán en Kfir de 50 años, sino en Kfir de 60 años. Indolentes con los hombres y mujeres que defienden la Patria. Quieren repetir la tragedia del Hércules. Esto lo dijeron el 2 de marzo del 2026″.

La compra de aviones Gripen generó toda una polémica en Colombia porque se produjo durante el tiempo en el que la primera dama, Verónica Alcocer, vivía en Estocolmo, Suecia, el país que produce estas aeronaves.

Ella estuvo allí durante más de dos meses porque no podía regresar a Colombia pues hacía parte de la Lista Clinton y las aerolíneas comerciales no le vendían tiquetes aéreos.

Fuerza Area 106 años, Gustavo Petro firma compra nuevos aviones Gripen. suecos.
Este es uno de los aviones Gripen de origen sueco. Foto: El País

Recientemente, la Contraloría General de la República avaló el multimillonario contrato que firmó el Gobierno Petro para adquirir los 17 aviones Gripen que reemplazarán la flota de combate con la que cuenta Colombia en la actualidad.

El ente de control accedió a la totalidad del negocio, que se encuentra clasificado bajo la modalidad de información secreta y ultrasecreta, teniendo en cuenta que esta podría afectar la seguridad nacional.

La Contraloría también confirmó que los Gripen, en términos operativos, tienen un costo por hora de vuelo inferior al de la competencia más cercana. Así mismo, se adaptan más fácil a la infraestructura colombiana para operar pistas más cortas e incluso carreteras.