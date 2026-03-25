El presidente Gustavo Petro no oculta la molestia que le producen la candidata presidencial Paloma Valencia y sus propuestas, que ha anticipado en caso de convertirse en su sucesora el 7 de agosto de 2026.

Recientemente, Valencia participó en un programa de Hora 20, de Caracol Radio, en el cual dijo que había que darles duro a los negocios ilegales.

“Hay que sentarse con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con los mandatarios de la Unión Europea, y conseguir plata para robustecer la fuerza pública”, destacó.

Y siguió: “Hay que volver a tener inteligencia, helicópteros, echar para atrás el negocio de los aviones. Da pena con Verónica (Alcocer), pero así toca. Hablo de los Gripen. Nosotros no necesitamos esos aviones, requerimos helicópteros, pie de fuerza, drones, morteros de alta precisión, requerimos la tecnología que necesitamos para la seguridad de los colombianos”.

Verónica Alcocer (foto) -en Bogotá, durante las elecciones del 8 de marzo de 2026- fue mencionada por Paloma Valencia. Foto: Joel González - Presidencia de Colombia

Dijo que los aviones se necesitaban cuando Venezuela era un peligro para Colombia. “Ahora, uno no entiende: si Gustavo Petro era el mejor amigo de Nicolás Maduro, para qué necesitaba los aviones”, expresó.

Petro, quien se ha enfrentado en varias oportunidades a Valencia, lo hizo una vez más en sus redes sociales.

“Lo único nuevo que se ha comprado en materia aérea es lo que quieren echar para atrás. No se puede sin un gran costo de indemnización que pagaría el país. La Contraloría General examinó las formas de contratación y no encontró falla alguna. En cambio, el recibimiento de los Hércules con 43 años en el gobierno de Iván Duque no les parece escandaloso”, dijo el jefe de Estado.

Gustavo Petro ha defendido la compra de los aviones Gripen para Colombia. Foto: Redes sociales:ÚltimaHoraCol/Getty images/Montaje: SEMANA

Afirmó que echar para atrás la compra de los Gripen “implicaría que los pilotos de las Fuerza Aeroespacial de Colombia (FAC) ya no volarán en Kfir de 50 años, sino en Kfir de 60 años. Indolentes con los hombres y mujeres que defienden la Patria. Quieren repetir la tragedia del Hércules. Esto lo dijeron el 2 de marzo del 2026″.

La compra de aviones Gripen generó toda una polémica en Colombia porque se produjo durante el tiempo en el que la primera dama, Verónica Alcocer, vivía en Estocolmo, Suecia, el país que produce estas aeronaves.

Ella estuvo allí durante más de dos meses porque no podía regresar a Colombia pues hacía parte de la Lista Clinton y las aerolíneas comerciales no le vendían tiquetes aéreos.

Este es uno de los aviones Gripen de origen sueco. Foto: El País

Recientemente, la Contraloría General de la República avaló el multimillonario contrato que firmó el Gobierno Petro para adquirir los 17 aviones Gripen que reemplazarán la flota de combate con la que cuenta Colombia en la actualidad.

El ente de control accedió a la totalidad del negocio, que se encuentra clasificado bajo la modalidad de información secreta y ultrasecreta, teniendo en cuenta que esta podría afectar la seguridad nacional.

La Contraloría también confirmó que los Gripen, en términos operativos, tienen un costo por hora de vuelo inferior al de la competencia más cercana. Así mismo, se adaptan más fácil a la infraestructura colombiana para operar pistas más cortas e incluso carreteras.