Reaparece Verónica Alcocer y se pronuncia tras escándalos que la rodean

La esposa del presidente Gustavo Petro se pronunció luego de estar en la mirada de la opinión pública.

Redacción Semana
4 de diciembre de 2025, 1:56 p. m.
Veronica Alcocer,
Verónica Alcocer, esposa del presidente Gustavo Petro. | Foto: Getty Images

Verónica Alcocer, la esposa del presidente Gustavo Petro, rompió el silencio y se pronunció tras los escándalos que protagonizó en las últimas semanas.

Citando un comunicado de la empresa Saab donde se descarta la participación de la primera dama en la negociación de los aviones Gripen, afirmó:

Duele profundamente cuando la persecución y la calumnia intentan quebrar la verdad, la justicia y tu buen nombre”, dijo Alcocer en su cuenta de X.

Contexto: Este es el hombre que acompaña a Verónica Alcocer en Estocolmo: el catalán que obtuvo nacionalidad colombiana y tiene grandes negocios

Agregó que, a pesar de conocerse los hechos, se continúa en los señalamientos, y narró que debe haber una reflexión: “Como sociedad, necesitamos detenernos y reflexionar sobre lo que estamos construyendo en las redes sociales”.

Para la primera dama, el odio y la mentira no pueden convertirse en las fuerzas que guíen la convivencia: “Necesitamos reconstruirnos desde el respeto, la empatía y la verdad”.

Veronica Alcocer,
Primera dama, Verónica Alcocer. | Foto: Getty Images

Son múltiples los escándalos que protagonizó la primera dama recientemente. Se le cuestiona, principalmente, por la vida que lleva en Estocolmo.

Ante la polémica, el presidente Gustavo Petro, quien anunció que se separó de Alcocer, salió en su defensa y aseguró que no lleva una vida de lujos en Europa, como sugiere la prensa.

“Verónica no vive en lujo, vive en 40 m² y allí está mi hija menor. No vive sabroso. Ninguna madre vive sabroso cuando se le impide viajar para ver a sus hijas por decisión de un gobierno extranjero”, dijo el mandatario.

Contexto: Inesperada declaración sobre Verónica Alcocer desde la oposición a Petro: “La gente no va a entender mi punto de vista”

Como se recordará, el Gobierno de Estados Unidos incluyó a Verónica Alcocer junto al presidente Gustavo Petro en la lista Clinton, lo que le ha generado problemas.

La prensa sueca tiene en la mira a Alcocer y a cada uno de sus movimientos. Recientemente, fue captada en la ciudad junto a su hija menor y un polémico catalán.

El presidente rechazó la situación: “La persecución a mi hija menor de edad por periodistas suecos no es legal en Suecia y es impulsada solo por la persecución que yo mismo experimento como presidente de Colombia”.

Gustavo Petro arremete contra la prensa y defiende a Verónica Alcocer
Gustavo Petro. | Foto: Foto AP/Fernando Vergara) | Foto: AP

En X, Petro también defendió la situación de Alcocer: “Veo a la extrema derecha envidiosa con Verónica, la madre de mis hijas. Hace conjeturas calumniosas como siempre. Ya le hicieron mucho daño, un enorme daño y ella no es como yo”.

Él la describió como una mujer libre que no gasta ni un peso del erario público: “Como la extrema derecha del país vive del Estado, no se imagina qué es vivir sin él. La extrema derecha no sabe qué es eso y no puede salir de su trampa de mentira y miedo”.

