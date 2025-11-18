Verónica Alcocer y su vida de rica en Suecia: revelan el listado de personalidades con los que se ha codeado

Expressen, el periódico sueco que reveló que la primera dama de Colombia, Verónica Alcocer, se da una vida de lujos en Suecia, entregó detalles alrededor de su círculo más cercano.

1. Dentro del círculo de la primera dama destaca a Kristofer Ruscon, propietario de la marca de champán Hatt et Söner. Y a Sofia Strand, esposa de Ruscon.

2. El director de relojes y multimillonario Olof Larsson, según la versión, es cercano a Verónica Alcocer. Olof Larsson también es copropietario de la empresa de champán Hatt et Söner.

En una de las fotos reveladas por el periódico sueco Verónica Alcocer apareció con gafas claras, “en una fiesta este verano en Estocolmo, con sus amigos suecos. El medio identificó que, entre los muchos asistentes, estuvieron Danielle Larsson, esposa del director de relojes Olof Larsson; Lee Lewenhaupt, viuda del conde Noppe Lewenhaupt; la presentadora y periodista Alexandra Pascalidou. En primer plano, Sofia Strand, fundadora de la empresa de maquillaje Pixi y casada con Kristofer Ruscon, propietario de la marca de champán Hatt et Söner.

El medio citó a la periodista italiana, quien aseguró: “Hablé con ella y le dije que no entendía por qué no estaba en casa con su esposo. Me respondió que aquí en Suecia se sentía más tranquila, con más orden y tranquilidad. Aun así, me parece extraño que esté aquí”. Según dijo, ella nunca entendió por qué Verónica Alcocer no estaba junto a su esposo, Gustavo Petro, presidente de Colombia.

El medio también informó que Alcocer estuvo “con su amiga Sofia Strand en el viñedo de Hatt et Söner en Champagne, Francia. Strand es pareja del propietario de Hatt et Söner, Kristofer Ruscon".

De igual manera, indicó el periódico sueco, la esposa del presidente Petro, “Verónica Alcocer, también pasa tiempo con el DJ internacional Gunn Lundemo, quien anteriormente ayudó a Alcocer con la vivienda en Estocolmo. Se dice que Lundemo también presentó nuevos amigos a la esposa del presidente”.

El citado medio también dio cuenta de la presencia de Verónica Alcocer en una fiesta en Estocolmo con la empresaria Sofia Strand y con Kishti Tomita, exjurado del programa de televisión Idol.

De igual manera se da cuenta de la cercanía de Alcocer con Jonathan Rex. Rex es presidente de la junta directiva de Hatt et Söner y ex general electoral del partido político Folklistan, formado por Jan Emanuel y Sara Skyttedal.

El periódico también informó que “la esposa del presidente, Verónica Alcocer, apareció sin previo aviso en 2024 en la vigilia electoral de Folklistan, en Estocolmo. El general electoral de Folklistan era entonces Jonathan Rex, a quien Alcocer conoció en Estocolmo”. En otras palabras, dice el medio, la primera dama de Colombia sostiene una relación muy cercana con Rex, una de las personas con más dinero e influencia política en Suecia.

“Después de un enfrentamiento con Donald Trump, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y su esposa Verónica Alcocer fueron incluidos en la lista de sanciones de Estados Unidos en octubre y corren el riesgo de que sus bienes sean congelados. Ahora, Expressen puede revelar que la primera dama ha buscado refugio en Estocolmo. Allí vive en un apartamento, socializa con millonarios del champagne y de los relojes, y ha sido vista festejando en el club privado Noppes”, indicó el medio sueco.

“Expressen puede revelar que Verónica Alcocer dejó Colombia y se refugió en Estocolmo, ciudad que ha visitado varias veces antes. Llegó en octubre, aproximadamente al mismo tiempo que se anunciaron las sanciones de EE. UU. Fuentes afirman que primero pasó unos días en el Strand Hotel, cerca de Nybrokajen, y luego se mudó a un apartamento en el centro de Estocolmo”, agregó el referido medio.

“Aunque Alcocer y Petro viven separados, siguen casados y ella continúa siendo la primera dama del país”, indicó Expressen, al dar cuenta de cómo desde Colombia se ha reportado el despilfarro en que ella incurre mientras su esposo, Gustavo Petro, llama a la austeridad.