Daniel Briceño lanza denuncia de cara a la segunda vuelta y salpica a Mario Alcocer, primo de Verónica Alcocer: “La gente no es tonta”

El candidato Abelardo de la Espriella, durante una entrevista en SEMANA, habló sobre una supuesta compra de votos que se estaría llevando a cabo en el Caribe de cara a la segunda vuelta, en la que se enfrentará a Iván Cepeda.

El llamado Tigre, incluso, sostuvo que le pedirá al Gobierno de Estados Unidos que verifique esta situación y que a los involucrados se les incluya en la lista Ofac y se les quite la visa, junto a sus familias.

Daniel Briceño, representante electo a la Cámara, habló de este tema en El Debate de SEMANA y aprovechó para hacer una grave denuncia que salpica a Mario Fernández Alcocer, quien es primo de la primera dama, Verónica Alcocer.

Mario Fernández Alcocer, primo de la primera dama Verónica Alcocer. Foto: suministradas a semana api

“Desde que Abelardo puso eso encima de la mesa y dijo el nombre de Mario Alcocer, me han comenzado a llegar muchas denuncias”, comentó.

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Una de estas, según dijo, está relacionada con el Sena y con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en el departamento de Sucre. Supuestamente, él controla estas instituciones y, por lo mismo, su grupo político estaría haciendo gestiones para que las personas voten por Cepeda.

Incluso, Briceño habló de supuestos despidos para generar presión y que los votos vayan direccionados al candidato del petrismo. “Primera denuncia sobre la mesa”, comentó.

“Y yo espero que el procurador de bolsillo, Gregorio Eljach, que no sirve para absolutamente nada, sino para nombrar a procuradores que le sirvan a esos políticos para tapar a sus propios gobernantes, actúe”, agregó.

Pero esto no sería lo único que estaría pasando y que salpica al primo de la primera dama. El también exconcejal de Bogotá hizo mención a unas llamadas que recibió en las últimas horas y en las que lo alertaron por lo que estaría pasando en el Banco Agrario de Colombia.

Daniel Briceño, representante electo a la Cámara de Representantes por el Centro Democrático. Foto: @Danielbricen

De acuerdo con el militante del Centro Democrático, el grupo político de Mario Alcocer también estaría controlando esta institución y, además, tendría influencia sobre la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), lo que podría ser utilizado a favor de Cepeda de cara a la segunda vuelta.

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“Yo le hago un llamado a Mario Alcocer, a Verónica Alcocer, a Armando Benedetti y al presidente Petro: la gente ya no es tonta y no se va a dejar presionar esta vez”, expresó.

Briceño precisó que las personas estarían dispuestas a hablar y destapar todo lo que está ocurriendo, que incluso calificaron como una “extorsión” por medio de un contrato de prestación de servicios.

“No estoy diciendo que sea Mario Alcocer, pero sí me están diciendo que el grupo político de él está presionando muy fuerte”, complementó el excabildante.

Por el momento, y pese a lo que el mismo Abelardo de la Espriella dijo en SEMANA, no se ha conocido ningún pronunciamiento de las autoridades o del Gobierno del presidente Gustavo Petro.