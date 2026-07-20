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Daniel Briceño envía conmovedor mensaje tras posesionarse como representante a la Cámara: “Los sueños sí se cumplen”

El abogado consolidó su elección tras alcanzar más de 260.000 votos en las elecciones legislativas.

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Redacción Semana
20 de julio de 2026 a las 6:47 p. m.
El representante a la Cámara por el Centro Democrático, Daniel Briceño, durante la instalación del Congreso de la República.
El representante a la Cámara por el Centro Democrático, Daniel Briceño, durante la instalación del Congreso de la República. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

El congresista colombiano Daniel Briceño publicó en sus redes sociales oficiales un mensaje muy sentido tras posesionarse formalmente como representante a la Cámara en el Congreso de la República.

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Los sueños si se cumplen. Gracias Dios, familia y ciudadanos. No los defraudaré”, fue el mensaje que dejó en la tarde de este lunes, 20 de julio, el representante a la Cámara por el Centro Democrático.

Con este mensaje celebra lo que ha sido su transición de veedor ciudadano y concejal de Bogotá a convertirse en el representante a la Cámara más votado de Colombia, tras recibir el respaldo de 260.000 personas en las urnas

Este hito electoral lo logró sin recurrir a las maquinarias políticas tradicionales, de las que ha tratado de apartarse. Su campaña y su vida pública las ha desarrollado a través de sus redes sociales y de sus denuncias.

Desde su triunfo en las urnas, el representante ha realizado diferentes anuncios. Uno de ellos fue la renuncia a su esquema de seguridad y a las camionetas blindadas que se les asignan a los congresistas.

Sin embargo, un anuncio que se destacó este lunes fue que entregará la totalidad de su prima especial de congresista a Deisy Dorelly Guanaro, una mujer víctima del conflicto armado, con la cual espera financiar un emprendimiento.

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