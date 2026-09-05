Cambio Radical, Partido de la U y Conservadores respaldan al gobierno De La Espriella

El presidente Abelardo De La Espriella tendría garantizada la gobernabilidad en el Congreso. Esta semana, varias colectividades anunciaron su respaldo a la Casa de Nariño, entre las que están Cambio Radical, el Partido Demócrata Colombiano y el Partido de la U, mientras que el Centro Democrático, el Partido Conservador y Salvación Nacional ya habían anunciado su respaldo.

La Alianza Verde se declaró en independencia frente al Gobierno de Abelardo De La Espriella: el ala petrista perdió el pulso

La Alianza Verde se declaró en independencia, lo que también los acercó, pues algunos pedían que fueran oposición, en la que por ahora solo está el Pacto Histórico. Todavía falta que algunas bancadas claves definan en qué sector jugarán, como el Partido Liberal, y se espera que los partidos cristianos respalden al mandatario.