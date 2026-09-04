Imperdible reacción de Falcao cuando sacaron a Fabián Bustos de Millonarios: llamada salió a la luz

Aunque parezca que la salida de Fabián Bustos de Millonarios es cosa del pasado, siguen apareciendo cada vez más cosas detrás de la noticia. Ahora, el propio técnico argentino reveló la llamada que le hizo Radamel Falcao García.

Fabián Bustos revela qué le dijo Gustavo Serpa tras su salida de Millonarios: “Me llamó”

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Y es que a Fabián Bustos le notificaron que no iba a seguir en Millonarios el pasado 1 de septiembre, un día antes del clásico ante Santa Fe. De hecho, sin el argentino en el banco, los embajadores perdieron 3-2 ante los cardenales.

Este viernes, 4 de septiembre, Bustos habló con varios medios de comunicación sobre su inesperada salida. Uno de los que lo tuvo fue ESPN Colombia, y en el programa F90, contó que Falcao lo llamó.

Fabián Bustos: “Falcao me dijo que no lo podía creer”

“Que me llame Falcao, me llamó el Bolillo Gómez, hablé con Alfredo Arias, hablé con Pablo Repetto, con quien tengo una excelente relación. He hablado con mucha gente que me ha llamado”, arrancó afirmando Fabián Bustos en el medio referenciado.

“La verdad, lo de Falcao increíble. Imagínate, él está en Panamá, con todos sus temas de querer solucionar cosas (...) tenía tres llamadas perdidas de él y le dije ‘perdóname, Radamel. No escuché’. Me sentí mal”, añadió.

Y, ahí, dio detalles de la llamada: “Falcao me dijo que no lo podía creer, que ya sabía cómo era esto, que para adelante. Me estaba ayudando a pasar el momento, y eso habla de lo de él. Soy un bendecido de poder haberlo entrenado: unos controles, unos perfiles, un chico extraordinario”.

"Falcao me llamó cuando se enteró. Estaba sorprendido, me ayudó a pasar el momento"



Fabián Bustos revela la llamada que le hizo @FALCAO.



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La incógnita está en qué va a pasar con el futuro de Fabián Bustos, que si bien no fue regular en su pasaje con Millonarios, deja al equipo entre los ocho parciales de la Liga BetPlay, algo que causa aún más sorpresa.

Millonarios olvida a Bustos y le da la bienvenida a Gamero

Como Millonarios tenía la urgencia de encontrar técnico pronto, y Gamero estaba disponible, fue cuestión de horas para que Alberto volviera al elenco embajador.

El samario dejó Millonarios en diciembre de 2024, luego de cinco años y tres títulos oficiales allí, y ahora se prepara para su segundo ciclo como entrenador en el elenco de la capital.

¡Vamos todos unidos! 🔥💙Ⓜ️



Estas fueron las palabras de nuestro presidente, Enrique Camacho; el director deportivo, Ariel Michaloutsos; y el profe Alberto Gamero durante la presentación de esta nueva etapa. 💪⚽️ pic.twitter.com/sJaqPWSKcl — Millonarios FC (@MillosFCoficial) September 4, 2026

“Que los nuevos sepan que quedar campeón en Millonarios es lo más lindo que hay. Ustedes tienen el equipo para pelear eso, y vamos a meterle”, le dijo Gamero, a sus jugadores de Millonarios, en el primer día de entrenamientos.