La conmovedora reacción de César Escola en ‘Yo me llamo’ que paralizó el estudio al escuchar la presentación de ‘Juan Gabriel’

En una nueva jornada de ‘Yo me llamo’, producido por Caracol Televisión, la emoción y la exigencia técnica se convirtieron en los ejes centrales de la noche.

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La velada estuvo marcada por retroalimentaciones mixtas por parte de Amparo Grisales, César Escola y el cantante vallenato Elder Dayán.

El punto culminante de la noche en materia de impacto emocional ocurrió durante la presentación del imitador de Juan Gabriel. El participante subió al escenario para interpretar el clásico ‘Abrázame muy fuerte’, una de las piezas más emblemáticas del cantautor mexicano.

Durante la actuación, César Escola no pudo contener las lágrimas, evidenciando el nivel de conexión alcanzado por el concursante.

Pese a la carga sentimental y al elogio por la expresividad en la tarima, los evaluadores mantuvieron la rigurosidad técnica al advertirle al participante sobre el manejo vocal, señalando que estaba maltratando su voz al cantar y que debía aplicar correcciones para evitar daños a futuro.

¡El llanto de César Escuela congeló el escenario! 🥺✨ No pudo contener las lágrimas con esta hermosa presentación, pero el jurado no dudó en advertirle al imitador: ¡debe cuidar su voz y no maltratarla al cantar! 💥🎤 #YoMeLlamo #JuanGabriel https://t.co/pQGhpopNEQ — Yo Me Llamo (@YomeLlamo) September 5, 2026

La jornada también dejó ver cambios en la percepción del jurado respecto a ciertos participantes. Un caso relevante fue el del imitador de Alejandro Fernández, quien logró convencer a Amparo Grisales tras haber expresado dudas previas sobre su rendimiento.

Grisales señaló de manera explícita: “No te tenía mucha fe”, reconociendo posteriormente que el concursante logró una actuación sólida y apasionada que le valió comentarios favorables de la mesa.

En contraste, otras presentaciones requirieron llamados de atención específicos sobre el uso de recursos vocales e interpretación corporal:

‘Yo me llamo Kapo’: Aunque Amparo Grisales afirmó que fue su mejor presentación hasta la fecha, el panel identificó falencias técnicas. César Escola advirtió sobre una exageración en la voz rasposa, mientras que Elder Dayán echó en falta mayor movimiento en el escenario y Grisales recomendó un mejor control de la respiración.

Aunque Amparo Grisales afirmó que fue su mejor presentación hasta la fecha, el panel identificó falencias técnicas. César Escola advirtió sobre una exageración en la voz rasposa, mientras que Elder Dayán echó en falta mayor movimiento en el escenario y Grisales recomendó un mejor control de la respiración. ‘Yo me llamo Aida Cuevas’: A pesar de recibir la ovación del público, Escola le sugirió cuidar los matices de la interpretación, al tiempo que Grisales subrayó la ausencia del falsete característico de la artista original.

A pesar de recibir la ovación del público, Escola le sugirió cuidar los matices de la interpretación, al tiempo que Grisales subrayó la ausencia del falsete característico de la artista original. ‘Yo me llamo Jorge González’: Generó opiniones divididas entre el jurado; mientras Grisales elogió la muestra, Escola sostuvo que existieron momentos evidentes de desafinación.

La imitadora de Myriam Hernández recibió comentarios positivos por su delicadeza y seguridad escénica, siendo calificada de forma favorable tanto por Grisales como por Elder Dayán.

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Por su parte, la participante que personifica a Natalia Lafourcade con el tema ‘Ella es bonita’ fue bien recibida por el jurado, aunque se le recomendó prestar especial atención a la precisión en los finales de las frases musicales.

Asimismo, la imitadora de Paola Jara y el intérprete de Luis Fonsi recibieron observaciones dirigidas a la afinación, la conservación del color vocal a lo largo del tema y el manejo de la postura corporal y la respiración para evitar el cansancio vocal.