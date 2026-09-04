La insólita petición del influencer surcoreano Zion Hwang al presidente Abelardo De La Espriella: “Colombia me salvó la vida”

El creador de contenido y cantante surcoreano Zion Hwang hizo una solicitud pública al presidente Abelardo De La Espriella para que se le otorgue la nacionalidad colombiana.

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A través de un video difundido en sus redes sociales, el influencer —quien reside en el país desde hace diez años— expresó su arraigo cultural y gratitud hacia la nación, señalando que Colombia transformó su vida y solicitando el reconocimiento legal como ciudadano.

En el video compartido con sus más de tres millones de seguidores en Instagram, Hwang dirigió un mensaje directo al jefe de Estado para exponer las razones de su petición. Durante su intervención, el influenciador resaltó el vínculo afectivo que ha construido con el país a lo largo de una década de permanencia continua.

PODCAST Zion Hwang con Diego Bonilla Foto: Natalia Betancourt Foto: NATALIA BETANCOURT

“Hola, ¿cómo está, señor presidente? Mucho gusto, soy Zion, soy de Corea del Sur, pero ya llevo más de diez años acá en Colombia enamorado”, manifestó en el video.

El creador de contenido enfatizó que, más allá de sus orígenes geográficos, se siente profundamente identificado con la cultura local: “Ustedes ven que yo tengo los ojos rasgados y todo, pero yo soy más colombiano. Y lo más importante, yo amo tanto a Colombia y agradezco tanto a Colombia porque me salvó la vida”.

En el mismo mensaje, Hwang hizo referencia a sus labores de carácter social en el territorio nacional y reiteró su deseo de no abandonar el país. “Yo he donado mucho y me gusta mucho ayudar a la gente (…) Cuando yo estuve en un momento difícil, Colombia me ayudó”, agregó el creador digital, antes de formular formalmente su solicitud:

“Señor presidente, imagínese, ya llevo más de diez años y aún no tengo la nacionalidad. Yo quiero ser de verdad colombiano. ¿Será que me la pueden dar, por favor?”.

Zion Hwang ha consolidado una figura pública notable en las plataformas digitales colombianas, destacándose por la producción de contenidos enfocados en la adopción de costumbres locales, la gastronomía y la música.

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A lo largo de diez años de estancia en el territorio nacional, el influencer ha incursionado también en la industria musical local, colaborando con artistas de géneros populares y urbanos.

Su presencia constante en eventos públicos y medios le ha permitido construir una audiencia amplia en el país, basando gran parte de su marca personal en la integración entre la cultura surcoreana y la cotidianidad colombiana.