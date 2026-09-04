Abelardo De La Espriella reportó primeras incautaciones de droga en la Amazonía: “No será corredor ni santuario del narcotráfico”

Este viernes 4 de septiembre fue uno de los días más movidos en materia de orden público que ha tenido el Gobierno del presidente de la República, Abelardo De La Espriella.

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Ya que se reportó que fue neutralizado por parte de la Policía el cabecilla conocido con el alias de Bendito Menor, en hechos que se registraron en el departamento de La Guajira.

Y finalizando el día, el mandatario colombiano reveló detalles de una incautación de varias toneladas de droga que se realizó por parte de las autoridades en la Amazonía.

“¡3,7 toneladas de marihuana incautadas en la Amazonía! Nuestra Armada de Colombia, a través de la Fuerza Naval de la Amazonía, incautó en dos operaciones realizadas en El Encanto, Amazonas, un total de 3.731 kilogramos de marihuana”, indicó el jefe de Estado en sus redes sociales.

Y agregó: “Son 3,7 toneladas de droga que no llegarán a las calles ni se convertirán en dinero para financiar a las organizaciones criminales”.

“El mensaje para los narcotraficantes es claro: la Amazonía colombiana no será corredor ni santuario del narcotráfico. Los vamos a perseguir por nuestros ríos, selvas, mares y fronteras, golpeando sus cargamentos, rutas y finanzas.

El narcotráfico es el combustible de la violencia y el terrorismo. Vamos a combatirlo sin tregua”, concluyó el jefe de Estado.

Sumado a ello, también reportó la captura de un señalado francotirador del ELN, que habría planeado un atentado en su contra: “¡Capturado alias “Firu” o “Firulais”, francotirador del ELN que participó en la planeación de un atentado contra mi vida! Ayer, en Ocaña, Norte de Santander, nuestra Policía Nacional, a través de inteligencia y la DIJIN, en coordinación con la Operación Esparta, capturó a este integrante del Frente Camilo Torres Restrepo del ELN, especializado en acciones de francotiro”.

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“También es señalado como responsable del homicidio de tres policías en Río de Oro, Cesar, y de participar en acciones mediante francotiradores, drones con explosivos y artefactos explosivos contra nuestra Fuerza Pública. Tiene orden de captura por homicidio agravado en persona protegida y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego”, concluyó De La Espriella.