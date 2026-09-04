Migración Colombia expulsó a seis extranjeros en Santander, dos en Cartagena y Montería, y detectó uno requerido por Interpol

Ante una orden expresa del presidente Abelardo De La Espriella, de expulsar y deportar del país a los migrantes que cometieran delitos y de endurecer las medidas contra estos, Migración Colombia ha adelantado ya varios procesos de expulsión.

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En las últimas horas reportó que en diferentes procedimientos de control y verificación migratoria realizados en Santander, Migración Colombia hizo efectiva la expulsión de seis ciudadanos extranjeros que registraban reiteradas actuaciones contrarias a la convivencia y, en algunos casos, incumplían medidas administrativas vigentes.

Santander fue escenario de nuevos operativos de control migratorio que terminaron con la expulsión de ciudadanos extranjeros señalados de afectar la seguridad y la convivencia. Foto: Migración Colombia

Tras las revisiones, fueron identificados tres ciudadanos extranjeros que registraban antecedentes por comportamientos contrarios a la convivencia y medidas de expulsión vigentes. Luego de las verificaciones correspondientes, Migración Colombia hizo efectiva su expulsión del territorio nacional.

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“Desde Migración Colombia hacemos primero el trabajo de identificación y verificación de aquellos ciudadanos extranjeros que registran delitos, antecedentes o actuaciones que afectan la seguridad y la convivencia. Cuando corresponde, ejercemos la autoridad migratoria para que estas personas salgan del territorio nacional, siempre en el marco de nuestra misionalidad y en cumplimiento de las normas migratorias vigentes”, dijo el director general de Migración Colombia, CR (r) José Luis Castañeda Tiria.

El Gobierno endurece los controles migratorios: seis extranjeros fueron expulsados del país luego de diferentes procedimientos de verificación. Foto: Migración Colombia

De acuerdo con la entidad, entre los comportamientos identificados estuvieron la alteración de la tranquilidad y la convivencia, consumir o portar determinadas sustancias en lugares donde está prohibido, generar ruidos que afectan a otras personas y adoptar comportamientos que pueden poner en riesgo la seguridad de terceros, entre otras conductas contempladas en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016).

De otro lado, también detectaron en el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez de Cartagena a un ciudadano peruano requerido por autoridades de su país. Tras esta detección, decidieron adelantar la expulsión de dos ciudadanos extranjeros que representaban un riesgo para la salud pública y la tranquilidad de los habitantes de Cartagena y Montería.