Política

Abelardo De La Espriella tomó decisión para ponerles fin a las mesas de paz de Petro: Isabel Zuleta no será más negociadora

El presidente expresó que las resoluciones que saldrán a la luz pública le llenan “el corazón de alegría”.

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Redacción Semana
4 de septiembre de 2026 a las 8:34 p. m.
Abelardo De La Espriella e Isabel Zuleta.
Abelardo De La Espriella e Isabel Zuleta. Foto: Presidencia y SEMANA

Ante las mesas de paz que instaló el gobierno del ahora expresidente Gustavo Petro, que generaron una ola de críticas desde diferentes sectores políticos, el actual mandatario nacional, Abelardo De La Espriella, anunció al país algunas decisiones que tomó sobre ese tema en particular.

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El jefe de Estado firmó varias resoluciones que le ponen fin de manera definitiva a esas mesas de diálogos de paz, al expresar de manera categórica que era una “farsa”.

Dentro de los anuncios, el presidente expresó que la congresista del Pacto Histórico, Isabel Zuleta, no será más negociadora de paz. Cuestionó con dureza el ‘tarimazo’ que se llevó a cabo en Medellín durante la administración Petro con varios señalados criminales de alta peligrosidad.

“Queridos compatriotas, firmé como presidente de la República varias resoluciones que me llenan el corazón de alegría. Porque con dichas decisiones estoy terminando de una buena vez las mesas de diálogo y espacios de conversación sociojurídica en el marco de la mal llamada Paz Total del gobierno Petro. Semejante nombre rimbombante para una farsa tan grande”, dijo De La Espriella.

Agregó: “Con estas resoluciones se da fin automático y definitivo a esas mesas de diálogo, y a esas conversaciones con estructuras narcoterroristas. Y lo que se está implementando es lo que en derecho corresponde, una política de sometimiento a la justicia de todos estos criminales. Con estas resoluciones se puso fin a la mesa de diálogo con el Frente Comuneros del Sur, retirando además el reconocimiento de los negociadores que fueron designados por el gobierno anterior, entre ellos Gabriel Yepes Mejía, alias HH”.

“También se está dando fin con estas resoluciones al espacio de conversación sociojurídica con las estructuras armadas de Medellín y el Valle de Aburrá, conocido como el ‘tarimazo’. Qué vergüenza, lo estamos corrigiendo”, indicó el jefe de Estado.

Asimismo, manifestó: “Además, se está retirando el reconocimiento como negociadora a la señora Isabel Zuleta López. Estas decisiones se van a comunicar al Ministerio de Justicia y a la Fiscalía General de la Nación para que se reactiven contra todos estos delincuentes las respectivas órdenes de captura, por supuesto, las extradiciones, que las vamos a acelerar y demás situaciones jurídicas a las que haya lugar”.

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“Esto sin duda es un triunfo de la democracia, del Estado de derecho. Nunca más en el Gobierno del Tigre los delincuentes tendrán la palabra. Tendrán que someterse; de lo contrario, los vamos a dar de baja”, sentenció el presidente de la República.