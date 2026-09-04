La “negociación” de alias La Bebecita con la Fiscalía horas antes del operativo que dio de baja a alias Naín, su novio

El nombre de pila de alias la Bebecita es Rosa Angélica Tarazona y, de acuerdo con la Policía, cayó en el operativo en el que fue dado de baja Naín Andrés Pérez, alias Naín, el cabecilla del grupo criminal de los Conquistadores de la Sierra.

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Horas antes de ese operativo de la Policía, alias La Bebecita estaba en una audiencia aceptando cargos por concierto para delinquir, un acuerdo con la Fiscalía que fue presentado ante un juez y que se convirtió en una condena contra la novia del peligroso criminal, alias Naín.

La Fiscalía explicó ante el juez que alias La Bebecita decidió aceptar su responsabilidad en los hechos que, en septiembre de 2025, derivaron en su captura y en una medida de aseguramiento en detención domiciliaria, que nunca cumplió, porque una vez le permitieron regresar a su casa, se sumó a las fiestas y excesos de su novio.

SEMANA conoció los detalles del acuerdo de Naín con la Fiscalía, una negociación que irónicamente se pactó horas antes del operativo que la dejó muerta, al igual que alias Naín y como parte de las actividades de seguridad de la Policía en el departamento de La Guajira.

“Por solicitud de las partes, se varió el sentido de la diligencia, para llevar a cabo audiencia de verificación de preacuerdo. El delegado fiscal tomó la palabra para verbalizar el acta de preacuerdo, manifestando, entre otras cosas, la identificación de la procesada, los hechos jurídicamente relevantes, que el preacuerdo es por el delito de concierto para delinquir”, señala el documento del acuerdo.

El juez aprobó la negociación y concluyó que para fijar la individualización de la pena era necesario agendar una nueva fecha de diligencia para el mes de octubre, una cita que claramente no podrá cumplir alias La Bebecita.

“Se verificó la aceptación del preacuerdo verbalizado por la fiscalía, para lo cual el despacho de forma individual le realizó una serie de preguntas a la procesada, con las cuales quedó sentado que recibió la asesoría de su defensor, tenía la claridad de los hechos que se le imputan, es consciente de que el aceptar cargos mediante preacuerdo es irrenunciable, tiene conocimiento del delito endilgado”, advierte la negociación.

El acuerdo que presentaron los fiscales Daniel Bustos y Mateo Ospina, de la delegada para la seguridad territorial, señala que Rosa Angélica Tarazona aceptaba su responsabilidad en el delito de concierto para delinquir y asume una condena de 36 meses de cárcel, además de varios compromisos con la justicia.

“El representante de la Fiscalía refiere que, en virtud de la emisión del sentido del fallo de carácter condenatorio, considera que se debería adoptar una decisión sobre la orden de captura teniendo en cuenta los antecedentes que se han puesto de presente. Se allegó al despacho las constancias de la violación de la detención preventiva de la ciudadana Rosa Angélica Tarazona”, señaló el juez.

Alias La Bebecita horas antes del operativo de la Policía que la dejó muerta, junto a alias Naín, cabecilla de los Conquistadores de la Sierra. Foto: Suministrada

Durante meses, alias Naín y La Bebecita se burlaron y retaron a la autoridad, se llenaron de excesos, lujos y excentricidades mientras posaban como amos y señores de una región en el departamento de La Guajira, donde justamente los llamados Conquistadores de la Sierra manejan el control de tráfico de drogas, las extorsiones y los homicidios.