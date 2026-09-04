Alias la Bebecita se arrancó el brazalete electrónico del Inpec previo al operativo que la dejó muerta junto a su novio, alias Naín

En septiembre de 2025, Rosa Angélica Tarazona, alias la Bebecita, fue capturada en un operativo que adelantaron la Fiscalía y el Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) en el municipio de Buritaca, al norte de la ciudad de Santa Marta. Un juez ordenó una medida de aseguramiento de detención domiciliaria.

¿Quién era alias la Bebecita, pareja de Bendito Menor, abatida junto a él este viernes?

Horas después de esa decisión, alias la Bebecita apareció en videos de redes sociales junto a alias Naín o Bendito Menor, mientras se paseaban en motos, camionetas y hasta lanchas; incluso retaron a la autoridad. En ese momento tenía en su pierna un brazalete electrónico del Inpec.

SEMANA conoció un documento del instituto penitenciario en el que se advierte que, luego de hacer unas visitas al sitio que se suponía era el lugar de reclusión de alias la Bebecita, los funcionarios nunca la encontraron. En una oportunidad, pidieron autorización al dueño del apartamento para verificar y hallaron en el piso el brazalete electrónico.

Los funcionarios del Inpec expresaron que el brazalete fue arrancado cortando la correa que lo ataba a la pierna de alias la Bebecita. Lo dejaron en el sitio simulando que la mujer se encontraba todo el tiempo en ese apartamento, cuando realmente estaba en los recorridos y en las actividades criminales de su novio.

“Como novedad, la PPL Tarazona Rosa Angélica no se encontró en su lugar de domicilio; nadie atendió el llamado que se realizó en reiteradas oportunidades. Se me autoriza por parte del dueño del apartamento ingresar al domicilio en compañía del técnico, dejando constancia de que se encuentra el dispositivo GPS abandonado y se encuentra la correa cortada”, señaló el documento del Inpec.

La restricción que le impuso la justicia a alias la Bebecita obedeció al proceso que se adelantaba en su contra por el delito de concierto para delinquir. Horas antes del operativo que llevó a cabo la Policía para dar de baja a alias Naín, ella estaba concretando un acuerdo con el ente acusador por ese caso.

En ese acuerdo, los fiscales Daniel Bustos y Mateo Ospina, de la delegada para la seguridad territorial, solicitaron a un juez de conocimiento impartir legalidad a la negociación que se firmó con alias la Bebecita en el sentido de aceptar responsabilidad por el delito de concierto para delinquir y asumir una pena, que se fijó en 36 meses de prisión.

Alias la Bebecita, horas antes del operativo de la Policía que la dejó muerta, junto a alias Naín, cabecilla de los Conquistadores de la Sierra, hizo un acuerdo. Foto: Suministrada

En la misma audiencia en la que se legalizó el acuerdo entre la Fiscalía y alias la Bebecita, el ente acusador advirtió que era necesario dictar una orden de captura en su contra, puesto que, a pesar de tener una medida de detención domiciliaria con brazalete electrónico, la mujer nunca cumplió esas restricciones.