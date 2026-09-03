Inpec trasladó a Kiko Gómez tras las investigaciones por un atentado a la Procuraduría: ¿para dónde lo enviaron?

Juan Francisco ‘Kiko’ Gómez, el exgobernador de La Guajira, condenado por homicidio, resultó vinculado a un supuesto atentado contra un funcionario de la Procuraduría que participó y apoyó la condena en su contra. El Inpec ordenó su traslado a la cárcel de Picaleña, en Ibagué.

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Kiko Gómez negó cualquier vinculación con el atentado en la Procuraduría; sin embargo, las investigaciones advierten su presunta responsabilidad en los hechos que ahora son materia de verificación de parte de la Fiscalía. El presidente Abelardo De La Espriella aseguró que se avanza con las indagaciones y no descartó que al exgobernador lo trasladaran de cárcel, como efectivamente ocurrió.

Luego de las advertencias y del anuncio de investigaciones, el Inpec adelantó una requisa y encontró en la celda de Kiko Gómez un celular, lo que motivó su traslado de centro de reclusión. Estaba en la cárcel La Picota, en el sur de Bogotá, y ahora se convierte en un nuevo huésped de Picaleña, en Ibagué.

“Quiero decir que desde ayer he dado instrucciones a la Unidad Nacional de Protección y a la Policía Nacional para que se fortalezcan cuanto antes las medidas de seguridad de ustedes, señores magistrados”, dijo el mandatario en la reunión con las altas cortes.

El traslado de alias Kiko Gómez ocurre mientras en la Fiscalía avanzan con las verificaciones en el propósito de establecer si tendría responsabilidad en el atentado y las amenazas en contra de quienes han tomado decisiones judiciales en su contra, que incluyen a magistrados, procuradores y fiscales.

Justamente en las últimas horas, desde diferentes autoridades advirtieron el riesgo que padecen los funcionarios de la justicia y que resulta necesario garantizar la seguridad de estos servidores. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Iván Mauricio Lenis, advirtió la urgencia de medidas de protección.

“Quiero resaltar algo: ningún funcionario judicial que haga parte del sistema de justicia puede ser fiscal, defensor público, procurador o cualquier servidor debe enfrentar amenazas, riesgos o presiones por cumplir su función; su seguridad debe ser respetada y garantizada para que pueda ejercer su labor con libertad”, señaló el magistrado.

Procurador Gregorio Eljach y Kiko Gómez Foto: Semana, Colprensa

Algunas fuentes advierten que en las próximas horas se podrían conocer decisiones del proceso que avanza por el atentado a la procuraduría y que podría vincular de manera directa al exgobernador Kiko Gómez, ahora trasladado de cárcel.