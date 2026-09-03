Alcalde Federico Gutiérrez anunció golpe contundente contra los grupos criminales de Medellín

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, compartió un mensaje relacionado con las operaciones en coordinación con la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación en contra de las agrupaciones delictivas, donde reportó la judicialización de más de 50 presuntos criminales pertenecientes a diversas organizaciones al margen de la ley.

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Las acciones se concentraron en desarticular redes dedicadas al tráfico de estupefacientes, hurto a residencias, reclutamiento ilícito de menores de edad y la comisión de homicidios en diferentes comunas de la ciudad.

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Desmantelamiento de Los Conejos y protección a menores

Uno de los resultados más destacados de la jornada fue la redada contra el grupo delictivo conocido como Los Conejos, una estructura acusada de instrumentalizar a niños y adolescentes para dinamizar el expendio de drogas y otras actividades ilícitas en el territorio.

Durante las intervenciones se concretaron 23 capturas en flagrancia y por orden judicial, la notificación de cuatro personas que ya se encontraban recluidas en centros carcelarios y la aprehensión de un menor de edad vinculado a la red.

Alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó importante paso para la seguridad de la ciudad. Foto: Alcaldía de Medellín

El alcalde Gutiérrez entregó el balance de la ofensiva contra esta organización: “Primero, un golpe contundente contra Los Conejos: 23 capturados, cuatro notificados en centro carcelario y un aprehendido. Una estructura que utilizaba incluso a nuestros niños para sus negocios criminales”.

Tres golpes estructurales en una sola jornada

De manera simultánea, la Fuerza Pública ejecutó tres intervenciones estratégicas en distintos puntos de la ciudad para frenar las rentas ilícitas y los delitos de alto impacto que afectan a la ciudadanía.

Operativos contra los grupos delincuenciales en Medellín. Foto: Alcaldía de Medellín

En primer lugar, con la desarticulación de la red Cootranal, las autoridades capturaron a 15 personas dedicadas al tráfico de sustancias psicoactivas. Según las investigaciones, esta estructura generaba ingresos ilegales cercanos a los 300 millones de pesos mensuales.

En una segunda acción orientada a impactar el grupo El Acopio, se logró la captura de cinco personas señaladas de integrar una banda especializada en el hurto a residencias.

Operativos contra los grupos delincuenciales en Medellín. Foto: Alcaldía de Medellín

Finalmente, en el sector de Caicedo, seis presuntos integrantes de grupos armados locales fueron judicializados por su presunta responsabilidad en homicidios selectivos y redes de microtráfico.

Gutiérrez destacó el alcance global de estas intervenciones y reafirmó la postura de la administración distrital frente a la delincuencia: “Una ofensiva estructural contra el crimen, con tres golpes en un solo día: Cootranal, El Acopio, Caicedo”.

Quiero contarles dos resultados muy contundentes de la ofensiva que estamos dando contra el crimen organizado en Medellín gracias al trabajo articulado con Fiscalía y Policía.



Primero, un golpe contundente contra Los Conejos: 23 capturados, 4 notificados en centro carcelario y… pic.twitter.com/eTzgkeXf3p — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) September 3, 2026

“En total, más de 50 personas vinculadas a procesos judiciales producto de estas operaciones. A los bandidos hay que perseguirlos, capturarlos, quitarles las rentas criminales y llevarlos ante la justicia”, concluyó el alcalde de Medellín.

Todos los capturados y el material probatorio incautado durante las diligencias de registro y allanamiento fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para el desarrollo de las audiencias de legalización de captura e imputación de cargos.