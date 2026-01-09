Polémica en Medellín: comunidad frustra robo, desnuda a los ladrones y los pone a desfilar en las calles

Este viernes, 9 de enero, se conoció un nuevo caso de justicia por mano propia en Medellín, Antioquia, donde la comunidad frustró el robo dentro de una vivienda en el barrio El Picacho, situado en el noroccidente de la ciudad.

Los dos hombres señalados del intento de hurto fueron castigados socialmente por parte de las personas que residen en esta zona.

Según Noticias Caracol, los hechos se registraron cuando los habitantes de la zona sorprendieron a los antisociales dentro de una vivienda, al parecer, pretendían llevarse varios elementos de valor.

Aunque los moradores de este barrio no realizaron la conocida “paloterapia”, que consiste en propinarle golpes a los delincuentes, una práctica rechazada por las autoridades, lo que sí hicieron fue exponerlos al público tras desnudarlos.

La periodista del medio, que cubre los temas de Medellín, precisó en su informe: “Fue un castigo social, un castigo público para rechazar esto, para mostrar el robo, pero también para ridiculizar y exponer públicamente a esos dos delincuentes”.

Asimismo, la comunicadora social precisó que los presuntos delincuentes fueron obligados a quitarse su ropa, les amarraron sus manos, mientras otras personas los grababan. También, les pintaron mensajes alusivos al robo que pretendían realizar.

“No contentos con esto, la comunidad los hizo trotar varias cuadras, así desnudos, al paso que le gritaban varias cosas a estos dos hombres”, señaló la periodista en su informe.

Asimismo, la reportera precisó que esto fue realizado con el fin de rechazar los hechos de inseguridad en Medellín. “Todo para rechazar este acto que estaban intentando cometer, recordemos, en una vivienda del barrio El Picacho, y rechazar, tomarse por mano propia, entonces, la justicia social”, precisaron en el informe periodístico.

Hasta el momento, desde Medellín, Antioquia, las autoridades no se han pronunciado frente a estos hechos y se desconoce si los presuntos antisociales fueron capturados por parte de la Policía Nacional.