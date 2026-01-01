Primer homicidio del 2026 en Medellín: asesinaron a un hombre de 48 años con machete durante una riña en Manrique

La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá confirmó el primer homicidio ocurrido en Medellín en 2026: un hombre de 48 años, identificado como Carlos Enrique Restrepo, murió tras recibir una herida en el cuello producida con un machete, en medio de una riña en el barrio Manrique-Maria Cano, en el sector Carambolos.

De acuerdo con las autoridades, los hechos habían sido reportados a la línea de emergencia 123 a las 11:14 a.m. y la víctima falleció en el lugar.

El reporte oficial, compartido por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, en sus redes sociales, señala que entre la noche del 31 de diciembre y el 1 de enero se atendieron 3.209 llamadas de emergencia (1.727 el 31 de diciembre y 1.482 el 1 de enero), relacionadas con alteraciones del orden público.

En ese balance figura el homicidio con machete ocurrido en medio de una riña, además de otros hechos registrados en la ciudad durante la misma jornada.

Según la descripción preliminar de la patrulla que acudió al sitio, ubicado en la calle 90 con número 22A-18, en el barrio María Cano — Carambolas, al llegar los uniformados encontraron el cuerpo de un hombre con una lesión en el cuello.

Las autoridades indicaron que la víctima se encontraba en medio de una riña con otro hombre, quien es buscado por la Policía. En el reporte oficial se señala que el presunto agresor ya está plenamente identificado.

Dentro de la información compartida por la Alcaldía de Medellín y la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá también se detallan los tipos de llamadas atendidas durante ese mismo corte: 848 por perturbación, 377 por riñas, 407 por violencia intrafamiliar y 54 por lesiones personales, cifras que el alcalde Federico Gutiérrez divulgó como parte del balance ciudadano de Año Nuevo.

En paralelo al caso ocurrido en Manrique, las autoridades informaron sobre otro hecho de violencia registrado en el Valle de Aburrá. En la mañana del 31 de diciembre, un hombre en situación de calle murió tras ser atacado con un arma blanca, en un caso que es materia de verificación por parte de las autoridades.

Sobre el homicidio ocurrido el 1 de enero, la Policía adelanta las actuaciones correspondientes en el lugar de los hechos, incluida la inspección del cuerpo y la recolección de elementos materiales probatorios. De acuerdo con el reporte, las autoridades continúan con la búsqueda del presunto agresor, quien ya fue plenamente identificado.