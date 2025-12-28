Nación

Grave hecho de violencia en Medellín: hombre armado irrumpió en una vivienda y atacó a varias personas durante una reunión familiar

El incidente se desencadenó cuando un hombre, cuya identidad no ha sido revelada por el proceso judicial, habría ingresado de forma violenta a una vivienda.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Nación
28 de diciembre de 2025, 8:59 p. m.
Celebración familiar casi termina en tragedia en Medellín.
Celebración familiar casi termina en tragedia en Medellín. Foto: Foto Gettyimages

Un hecho marcado por la intolerancia y el consumo excesivo de alcohol derivó en un episodio de violencia y desorden en el barrio Santa Margarita, ubicado en la comuna 7 de Robledo. La situación habría dejado un saldo de seis personas heridas y una persona capturada, en medio de las celebraciones de fin de año.

Bogotá registra varios accidentes en plena temporada de fin de año; se presentaron congestiones vehiculares en vías principales

De acuerdo con el brigadier general William Castaño, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, el incidente se desencadenó cuando un hombre, cuya identidad no ha sido revelada por el proceso judicial, habría ingresado de forma violenta a una vivienda donde se realizaba una celebración de cumpleaños.

El sujeto se encontraba en aparente estado de embriaguez y, tras un corto enfrentamiento por problemas personales, sacó un arma cortopunzante, según testigos que presenciaron el violento hecho.

Cuchillo.
El terrible hecho se habría perpetrado con un cuchillo. Foto: Foto: Getty Images

La agresión se habría desarrollado sin ningún tipo de distinción. En medio de su comportamiento violento, el atacante presuntamente habría atacado a varias personas presentes en la reunión, sin importar la relación familiar ni la edad de las víctimas, lo que generó pánico y desesperación entre los asistentes.

Nación

Domingo movido en Colombia: múltiples sismos han sacudido al país este 28 de diciembre

Medellín

“Soy muy crítico de Fecode”: cofundador de Rappi cuestionó al gremio y dijo que Colombia necesita graduar a más de 10.000 jóvenes

Nación

Secretaría de Movilidad anuncia horarios especiales en oficinas: así funcionarán patios y puntos de atención

Cali

Periodista y firmante de paz, Wilton Valencia Llano, relató cómo se salvó de un sicario tras atentado frente a su casa en Cali

Nación

MinDefensa anuncia refuerzo militar y aéreo para enfrentar la crítica situación de orden público en el Catatumbo

Nación

Tragedia antes de fin de año en Colombia: cuatro muertos deja naufragio en Cauca; video muestra el miedo de personas en el agua

Nación

Tras disturbios en Politécnico Jaime Isaza Cadavid, en Medellín, Procuraduría ejerce poder preferente por casos de acoso sexual

Bogotá

Dos mujeres se fueron a los golpes en TransMilenio durante Navidad: video muestra todo lo que se dijeron

Bogotá

Tragedia en TransMilenio: un hombre murió apuñalado en la estación de la calle 34 y el agresor huyó

Cartagena

Joven fue asesinada por tropezarse con una mujer cuando iba al baño: crimen ocurrió en Magangué

Ante llamados de auxilio, los vecinos habrían sido los encargados de llamar a la línea de emergencias 123. Al llegar al lugar, las autoridades habrían hallado a seis personas heridas —cinco hombres y una mujer, con edades entre los 31 y 34 años—, además de un adulto mayor de 78 años con lesiones de gravedad.

Periodista y firmante de paz, Wilton Valencia Llano, relató cómo se salvó de un sicario tras atentado frente a su casa en Cali

Los heridos habrían recibido atención inicial en el sitio y luego fueron trasladados a distintos centros médicos de Medellín, diagnóstico que habría arrojado heridas en el rostro, cuello, tórax y extremidades.

A pesar de la severidad de las agresiones, el más reciente informe médico señala que las víctimas permanecen estables y fuera de riesgo vital, aunque continúan bajo seguimiento especializado.

El hombre habría sido puesto a disposición de la Fiscalía.
El hombre habría sido puesto a disposición de la Fiscalía. Foto: Policía Metropolitana del Valle de Aburrá

La oportuna reacción de las patrullas del cuadrante permitió someter y capturar al presunto responsable en el mismo lugar de los hechos, quien posteriormente fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que responda por los delitos de lesiones personales y tentativa de homicidio.

El comandante de la Policía Metropolitana reiteró el llamado a consumir alcohol con responsabilidad y a privilegiar el diálogo como vía para resolver conflictos, al subrayar que ningún desacuerdo personal, por grave que parezca, puede ser excusa para recurrir a la violencia o poner en riesgo la vida de otros.

Mas de Nación

Algunas regiones de Perú son más propensas a estos movimientos telúricos.

Domingo movido en Colombia: múltiples sismos han sacudido al país este 28 de diciembre

Joven fue apuñalado por otro adolescente en Carmen de Viboral, Antioquia, cuando jugaban baloncesto. Foto Gettyimages.

Grave hecho de violencia en Medellín: hombre armado irrumpió en una vivienda y atacó a varias personas durante una reunión familiar

Paloma Valencia, Álvaro Uribe y Andrés Bilbao hablan de emprendimiento y educación.

“Soy muy crítico de Fecode”: cofundador de Rappi cuestionó al gremio y dijo que Colombia necesita graduar a más de 10.000 jóvenes

Ventanilla Única de Servicios de Movilidad

Secretaría de Movilidad anuncia horarios especiales en oficinas: así funcionarán patios y puntos de atención

Atentado a bala contra el periodista y firmante de paz Wilton Valencia Llano.

Periodista y firmante de paz, Wilton Valencia Llano, relató cómo se salvó de un sicario tras atentado frente a su casa en Cali

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se pronunció sobre la situación de orden público en Norte de Santander.

MinDefensa anuncia refuerzo militar y aéreo para enfrentar la crítica situación de orden público en el Catatumbo

Este era el panorama tras el naufragio de la embarcación.

Tragedia antes de fin de año en Colombia: cuatro muertos deja naufragio en Cauca; video muestra el miedo de personas en el agua

Procuraduría y el Politécnico Jaime Isaza Cadavid.

Tras disturbios en Politécnico Jaime Isaza Cadavid, en Medellín, Procuraduría ejerce poder preferente por casos de acoso sexual

Carmen Elena García, mujer que vive en el Catatumbo, y el presidente Gustavo Petro.

Madre desde el Catatumbo le envió un fuerte mensaje a Petro, en vivo y entre lágrimas, por la violencia: “La mano en el corazón”

Aeropuerto de Yariguíes de Barrancabermeja.

Problemas en el aeropuerto de Barrancabermeja obligaron a avión a abortar aterrizaje; hubo obstrucción en la pista

Noticias Destacadas