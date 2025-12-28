Cali

Periodista y firmante de paz, Wilton Valencia Llano, relató cómo se salvó de un sicario tras atentado frente a su casa en Cali

Según dijo la víctima, la oscuridad en la zona le ayudó a escabullirse.

Redacción Semana
28 de diciembre de 2025, 4:46 p. m.
Atentado a bala contra el periodista y firmante de paz Wilton Valencia Llano.
Atentado a bala contra el periodista y firmante de paz Wilton Valencia Llano. Foto: Redes sociales

El periodista y firmante de paz Wilton Valencia Llano denunció ser víctima de un atentado sicarial en el barrio Decepaz, en el oriente de Cali.

Los hechos sucedieron en la madrugada del 27 de diciembre cuando un hombre armado disparó varias veces contra el vehículo en el que se movilizaba Valencia Llano.

Según relató a Blu Radio el líder social, el sicario le disparó justo cuando descendía de su vehículo.

“Aquí en la casa veo a un tipo que me sale al frente... yo me alcanzo a tirar del carro, abro la puerta y me tiro, me arrastro”, contó Valencia.

El relato del periodista da cuenta de que se salvó gracias a su oportuna reacción y a la oscuridad en la zona del ataque.

MinDefensa anuncia refuerzo militar y aéreo para enfrentar la crítica situación de orden público en el Catatumbo

El periodista contó además que esto no es un hecho sorpresivo, pues ya había recibido amenazas de muerte.

“Yo recibí por redes sociales unas amenazas que no desestimé... lo denuncié, lo adjunté a todo este proceso, pero si esta gente no ve sangre...”, dijo, y señaló estar en espera de que este atentado sirva para que su seguridad sea tomada en serio.

“Yo puse todo esto en conocimiento de la Unidad Nacional de Protección desde el año 2023. La resolución que salió en diciembre de hace dos años reconocía que mi vida estaba en riesgo, pero las medidas que me ofrecieron, como un chaleco, me parecieron insuficientes”, manifestó.

Después de radicar la denuncia por lo ocurrido en las últimas horas, Valencia Llano aseguró: “Yo necesito que le paren bolas a esto”. En caso contrario, su nombre pasaría a engrosar la lista de firmantes asesinados en el país, que según Indepaz, en 2025 asciende a 38.

El más reciente caso fue el de Danny Leandro Holguín Vidales, quien hizo parte del ETCR Georgina Ortiz y se encontraba en proceso de reincorporación en el municipio de Vistahermosa, Meta.

Danny Leandro Holguín Vidales, firmante asesinado en Vistahermosa, Meta.
Danny Leandro Holguín Vidales, firmante asesinado en Vistahermosa, Meta. Foto: Indepaz

“Danny fue atacado el pasado 6 de agosto en la zona rosa de Vistahermosa, recibiendo un impacto de arma de fuego en la cabeza por parte de un menor de edad. Fue trasladado a un hospital en Medellín, donde fue sometido a un coma inducido y, debido a la gravedad de su estado, falleció el pasado 10 de diciembre”, indicó Indepaz.

