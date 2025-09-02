La “R”, una banda de sicarios que se encargó de exterminar a los firmantes de paz en Cúcuta

Leonardo Yaruro Niño, alias Nene, fue condenado por homicidio. Es integrante de la estructura sicarial conocida como ‘La R’, una banda de asesinos que se encargó de librar una persecución en contra de los firmantes de paz, declarados objetivo militar por las disidencias de las Farc, principalmente la llamada Segunda Marquetalia.

Alias Nene asesinó en un solo acto sicarial, el 6 de septiembre de 2019, a tres firmantes de paz en la ciudad de Cúcuta, cuando estaban en un restaurante y en pleno desayuno. Llegó en una motocicleta y se metió en el establecimiento con la fría intención de acabar con la vida de tres personas con un hecho común: eran firmantes de paz.

Mediante preacuerdo suscrito con la Fiscalía, Leonardo Yaruro Niño, alias Nene, integrante de la estructura sicarial conocida como ‘La R’, aceptó su responsabilidad en el crimen de tres firmantes de paz el 6 de septiembre de 2019, en Cúcuta (Norte de Santander). Un juez penal de… pic.twitter.com/hYFdqaimBK — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) September 1, 2025

“Mediante preacuerdo suscrito con la Fiscalía General de la Nación, Leonardo Yaruro Niño, alias Nene, integrante de la estructura sicarial conocida como ‘La R’, aceptó su responsabilidad en el crimen de tres firmantes de paz el 6 de septiembre de 2019, en Cúcuta (Norte de Santander)”, señaló la Fiscalía.

Alias Nene aceptó su responsabilidad a través de una negociación con la Fiscalía, un preacuerdo que firmó para aceptar cargos por los delitos de homicidio en grado de tentativa, concierto para delinquir agravado; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravado.

Con esa negociación, la Fiscalía se fue ante un juez de conocimiento y explicó el detalle del acuerdo con el integrante de esta organización criminal, dedicada a asesinar a firmantes de paz. La justicia concluyó en la responsabilidad que tendría y fijó una pena de 21 años en contra del confeso criminal.

“Las pruebas obtenidas por un fiscal de la Unidad Especial de Investigación (UEI) dan cuenta de que alias Nene ingresó al establecimiento de comercio en el que las víctimas desayunaban y les propinó varios disparos. Posteriormente, se puso un casco, abordó una motocicleta y escapó del lugar”, advirtió el ente acusador.

Las víctimas de este triple homicidio, los firmantes de paz, fueron identificados como Milton Urrutia Mora, José Milton Peña Pineda y Arsenio Maldonado Gamboa, estaban plenamente acreditados por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Los tres terminaron en un listado de víctimas de las disidencias.

“Leonardo Yaruro Niño fue capturado en Venezuela, luego de que se emitiera una notificación azul de Interpol en su contra. En abril de 2023, fue extraditado a Colombia y judicializado. Desde entonces permanece privado de la libertad”, dijeron desde la Fiscalía luego de obtener la condena en su contra.

Leonardo Yaruro Niño, alias Nene, fue condenado por homicidio. Es integrante de la estructura sicarial conocida como ‘La R | Foto: Fiscalía