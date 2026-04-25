Detalles de la condena a militar por tortura y asesinato de persona con discapacidad cognitiva en Antioquia

El teniente Leider Ortiz Ortiz es la primera persona condenada por el atroz caso de tortura al que varios militares sometieron a una persona en condición de discapacidad cognitiva en una base militar de Frontino, un municipio ubicado a 150 kilómetros de Medellín, en el occidente de Antioquia.

El oficial del Ejército admitió, mediante preacuerdo, su responsabilidad en los hechos, cometidos el 7 de octubre de 2025.

El trayecto hasta este pueblo desde Medellín dura menos de cuatro horas. Foto: Crédito - Facebook: Alcaldía de Frontino, Antioquia / API

Según detalló el ente acusador, ese martes Esneider Flores Manco fue retenido por varios militares bajo falsos señalamientos de que era integrante de una agrupación delincuencial.

“Posteriormente, fue desnudado, golpeado, amarrado y colgado de un árbol. Los tratos crueles e inhumanos se prolongaron durante cinco horas”, señaló el ente acusador.

Flores Manco, producto de esos vejámenes, murió en uno de los baños de la guarnición militar. Los militares trataron de deshacerse del cadáver del campesino, que para ese entonces tenía 27 años.

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“El cuerpo fue envuelto en una hamaca, trasladado al helipuerto y arrojado al río El Cerro”, establecieron los investigadores forenses.

Solo tres semanas después, el cadáver de Flores Manco fue encontrado por las autoridades, extraído del afluente y enviado al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

La noticia causó un escándalo por lo que fue denominado un nuevo caso de falso positivo (una ejecución extrajudicial) en el país. Días después, investigadores judiciales lograron atar cabos e identificar a varios militares como presuntos responsables del abominable crimen.

Fueron judicializados el teniente Ortiz Ortiz y sus subalternos, el sargento segundo Andrés Olivio Gutiérrez Mideros, el cabo segundo Cristian David Córdoba Piamba y los soldados Brayan Estiven Osorio, Miguel Ángel Caicedo Hernández, Alberto Rojo Giraldo, Didian Fernando Ruiz Reyes, Jhon Edwin Quejada Fabra y Neider Oyola Ortiz.

Al verse acorralado por la justicia, Ortiz Ortiz aceptó cargos mediante preacuerdo. Un juez penal especializado de conocimiento avaló la negociación judicial y condenó al oficial a 20 años y 2 meses de prisión por los delitos de tortura, homicidio y desaparición forzada, todas las conductas agravadas.

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Él está privado de su libertad, al igual que los otros militares, quienes esperan que el proceso judicial avance.