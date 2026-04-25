Radar estratégico de la Aerocivil en El Tambo, Cauca, quedó fuera de servicio por ataques terroristas con drones

La Aeronáutica Civil (Aerocivil) confirmó que el radar del cerro Santana, en El Tambo, Cauca, atacado con drones en la mañana de este sábado 25 de abril, quedó fuera de servicio debido a los impactos.

El radar era estratégico para el control aéreo en el occidente y el Pacífico colombiano. Según reveló la entidad, los ataques ocurrieron desde las 6:30 de esta mañana y lograron impactar el objetivo.

“El sistema de radar ubicado en el Cerro Santana, jurisdicción del municipio de El Tambo, Cauca, ha sido blanco de ataques terroristas por parte de grupos armados al margen de la ley. De acuerdo con los reportes preliminares, el sistema de antenas ha sufrido impactos directos, lo que ha provocado la salida de servicio de esta estación de radar”, dijo la Aerocivil.

Radar aéreo de la Aerocivil en Santana, Cauca. Foto: Aerocivil.

En el atentado, aseguró la Aerocivil, ningún funcionario resultó herido.

“Nuestra prioridad absoluta es la integridad del personal técnico de la Aerocivil y de los efectivos de las Fuerzas Militares y la Fuerza Pública que custodian la estación. Gracias a la pronta reacción de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, el Ejército Nacional y la Policía Nacional para defender la infraestructura aeronáutica, el personal que labora en esta estación se encuentra a salvo y nos mantenemos en comunicación constante para monitorear su situación”, señaló.

También aseguró que, a pesar del daño en la infraestructura de vigilancia radar, la Aerocivil puede garantizar que “la operación aérea continuará desarrollándose de forma segura y eficiente”.

“Gracias a la robustez, redundancia y resiliencia tecnológica de los sistemas de comunicación, navegación y vigilancia, la operación aérea continuará desarrollándose de forma segura y eficiente”, expresó la entidad.

Ese radar fue uno de los objetivos de los atentados terroristas que desde ayer, viernes 24 de abril, han sacudido a Cali, Palmira y Cauca.

Bus había sido adaptado con rampas para lanzar cilindros bomba contra batallón Pichincha de Cali: Dilian Francisca Toro reveló los detalles

Vale la pena recordar que primero fueron detonados desde un bus escolar varios cilindros bomba contra el batallón Pichincha, en Cali; luego hubo un ataque al batallón Agustín Codazzi, en Palmira; y esta mañana un bus escalera quedó en medio de un atentado en la vía Panamericana, en Mercaderes, Cauca, hecho en el que seis personas sufrieron heridas, entre ellas un menor de edad.