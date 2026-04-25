“Hoy me duele Colombia”: Paloma Valencia desde el Valle del Cauca tras escalada violenta en esa región

La escalada de violencia en el suroccidente del país, que deja al menos 13 personas muertas y 17 heridas en hechos registrados entre Cauca y Valle del Cauca, provocó una fuerte reacción política de la candidata presidencial Paloma Valencia, quien atribuyó la situación a la política de “paz total” del Gobierno nacional y anunció medidas de seguridad en caso de llegar a la Casa de Nariño.

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“Hoy me duele Colombia. Me duele mi suroccidente, me duele mi Cauca”, afirmó la aspirante en medio de una visita a la región, donde expresó su solidaridad con las víctimas. “Me duelen las familias que perdieron a sus seres queridos, las nuevas viudas, los padres sin hijos, los hijos sin padre”, dijo, al tiempo que calificó la situación como una crisis de seguridad que mantiene a la población “atormentada y viviendo nuevamente con miedo”.

Valencia sostuvo que la ola de violencia no responde a causas estructurales, sino a decisiones del Gobierno. “Esta no es una violencia estructural. Esto es consecuencia de las políticas de la paz total que permitieron que los cultivos ilícitos enriquecieran ilimitadamente a los grupos ilegales”, aseguró. Según la candidata, dichas políticas han facilitado el control territorial de organizaciones armadas en municipios donde, afirma, hay ausencia de acción estatal.

Ante los más recientes atentados terroristas, la candidata presidencial Paloma Valencia anunció un viaje relámpago al Valle del Cauca. Foto: Semana/El País

En su intervención, la senadora planteó una de sus principales propuestas en materia de seguridad: “Mi primera acción como presidente de Colombia será la militarización de la vía Cali-Popayán-Pasto-Rumichaca”, anunció, al tiempo que prometió fortalecer a la fuerza pública. “Reforzaremos con bienestar a nuestros soldados y policías y con todo el equipamiento que necesitamos para derrotar la barbarie”, agregó.

La candidata también denunció la gravedad de uno de los ataques recientes, en el que civiles habrían sido retenidos en la vía y posteriormente atacados con explosivos. “Estos salvajes atraparon con bloqueos de camiones la vía y cuando la gente estuvo atrapada entonces la dinamitaron. Este es un crimen de lesa humanidad y debe haber justicia”, afirmó. En ese sentido, insistió en que su política será de “cárcel para todos los responsables” y rechazó cualquier tipo de negociación con grupos armados bajo condiciones de impunidad.

Durante un intercambio con ciudadanos, Valencia defendió una estrategia basada en el fortalecimiento operativo del Estado. “Hay que robustecer la fuerza pública y activarla sobre el territorio para que lo cubra y lo proteja”, explicó. Añadió que el combate a economías ilegales será prioritario: “Colombia necesita disminuir la coca, la minería criminal y la extorsión si quiere vivir en paz”.

La aspirante también lanzó advertencias sobre el contexto electoral. “Esta andanada de violencia en vísperas electorales hay que entenderla como una amenaza a nuestra democracia”, afirmó, al tiempo que pidió a las autoridades actuar con contundencia.

En paralelo, cuestionó la respuesta del Gobierno frente a la crisis. “El gobierno debe suspender ya ese programa de paz total y reactivar las órdenes de captura contra los terroristas y narcotraficantes”, señaló, tras criticar la ausencia del presidente en las zonas afectadas. “Debería estar aquí, en la vía, visitando a las familias afectadas y a los soldados”, puntualizó.

Por su parte, el expresidente Álvaro Uribe Vélez acompañó a la candidata y respaldó sus declaraciones. “La senadora Paloma está muy afligida, con un inmenso dolor por lo que ha ocurrido”, dijo. Uribe aseguró que la situación actual representa un retroceso para el país. “Nunca pensé que Colombia volviera a tener esta barbaridad. Me ha dolido mucho”, afirmó.

El exmandatario también cuestionó la política de seguridad del Gobierno. “Se ha cometido un error muy grande de impunidad y de descuido al pueblo colombiano”, sostuvo, y agregó que la candidatura de Valencia representa una alternativa de firmeza. “La ilusión es una mujer de manos firmes como el acero para derrotar a los criminales y proteger al pueblo colombiano”, concluyó.

Los hechos de violencia continúan siendo materia de investigación por parte de las autoridades, mientras en la región persiste el temor de nuevos ataques en medio de un contexto de tensión creciente.