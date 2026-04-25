Paloma Valencia suspende visita en Antioquia y se desplaza al suroccidente colombiano: “Voy a decirles que no están solos”

La candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, anunció que viajará este domingo al municipio de Palmira, en el departamento del Valle del Cauca, en medio de la difícil situación de orden público que enfrenta el suroccidente del país por cuenta de la violencia.

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La decisión se conoció en la tarde de este sábado, en medio de una gira que adelantaba por diferentes municipios de Antioquia, en compañía del expresidente Álvaro Uribe Vélez, en el marco de la campaña presidencial.

Precisamente, Uribe Vélez fue el primero en confirmar el viaje de la candidata del Centro Democrático por la grave situación en esta zona del país, donde van más de 10 atentados en las últimas 48 horas.

“¿Saben para dónde va? Cambió toda la agenda para irse a darle presencialmente toda la solidaridad y sus más sentido pésame a todos los afectados en Cali y en el Cauca. Por eso va a salir ya", señaló el expresidente.

“Salgo ya mismo para el suroccidente a darle las condolencias a mi gente, a mis caucanos y a decirles que no están solos, que la seguridad se puede recuperar con autoridad y acabando con la paz total de este país”, señaló la candidata del Centro Democrático en diálogo con medios.

Valencia manifestó que esta arremetida terrorista de las disidencias de las Farc tiene “mucho que ver” con que les hayan despejado el territorio y a la poca acción de la fuerza pública en contra de los violentos.

“Da mucho pesar que en este país los violentos están volviendo a mandar“, indicó la aspirante a la Casa de Nariño, quien insistió en que los colombianos hoy ”tienen miedo".