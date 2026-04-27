Gregorio Eljach aumentó la favorabilidad de la Procuraduría, según Invamer

La más reciente encuesta de Invamer consultó a los colombianos sobre la percepción de país y la imagen que tienen sobre algunas instituciones del Estado.

Las Fuerzas Militares siguen en el primer lugar con más del 81% y la Iglesia Católica se ubica en el segundo puesto con un 71%.

Sin embargo, llama la atención que la Procuraduría General de la Nación aumentó su favorabilidad en medio del proceso electoral. Según la medición, el Ministerio Público está en el sexto lugar con un 53,5% lo que traduce un incremento sustancial en la percepción.

Gregorio Eljach, procurador general de la Nación. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

El procurador Gregorio Eljach se ha encargado de impulsar la estrategia de paz electoral con la que se promueve la participación ciudadana y el desarrollo de elecciones libres, seguras y transparentes en todo el país.