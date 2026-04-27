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Gregorio Eljach aumentó la favorabilidad de la Procuraduría, según Invamer

El jefe del Ministerio Público llegó al cargo en enero de 2025.

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Redacción Confidenciales
27 de abril de 2026 a las 7:02 p. m.
De cara a las elecciones de 2026, la Procuraduría General de la Nación ha puesto en marcha una estrategia integral para garantizar los comicios.
De cara a las elecciones de 2026, la Procuraduría General de la Nación ha puesto en marcha una estrategia integral para garantizar los comicios. Foto: Crédito Procuraduría API

La más reciente encuesta de Invamer consultó a los colombianos sobre la percepción de país y la imagen que tienen sobre algunas instituciones del Estado.

Las Fuerzas Militares siguen en el primer lugar con más del 81% y la Iglesia Católica se ubica en el segundo puesto con un 71%.

Sin embargo, llama la atención que la Procuraduría General de la Nación aumentó su favorabilidad en medio del proceso electoral. Según la medición, el Ministerio Público está en el sexto lugar con un 53,5% lo que traduce un incremento sustancial en la percepción.

EL DEBATE
Gregorio Eljach, procurador general de la Nación. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

El procurador Gregorio Eljach se ha encargado de impulsar la estrategia de paz electoral con la que se promueve la participación ciudadana y el desarrollo de elecciones libres, seguras y transparentes en todo el país.