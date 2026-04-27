Paloma Valencia lanzó dardo a Petro por atentados terroristas mientras él celebraba su cumpleaños: “Si ya terminó su fiesta”

Paloma Valencia se sumó a las críticas que han llegado de varios sectores en contra del presidente Gustavo Petro por la ola de violencia de los últimos días, mientras que el mandatario se encontraba celebrando su cumpleaños.

Los cuestionamientos se dieron después de que el jefe de Estado publicara una foto de la celebración. En la imagen, se le observa a él junto a otros tres hombres que pertenecieron al M-19, incluyendo el ministro de Hacienda, Germán Ávila.

A través de su cuenta de X, la candidata presidencial le lanzó un duro dardo por la situación de inseguridad que se vive en el país. “Presidente, si ya terminó su fiesta de nostalgia insurgente, el Cauca lo necesita“, señaló.

“Dele la cara al país, gobierne y asuma su responsabilidad frente a la crisis de orden público que hoy tiene a comunidades enteras en medio de la violencia y la incertidumbre“, añadió.