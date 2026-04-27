Centro Democrático sale en defensa de Paloma Valencia y aseguran que terminará con la ‘Paz Total’ de Petro e Iván Cepeda

La tensión política en Colombia escaló este lunes 27 de abril luego de que el Centro Democrático emitiera un fuerte comunicado en respaldo a la senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia, quien denunció un presunto plan liderado por las disidencias de las FARC para atentar contra su vida.

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En el documento, el partido rechazó de manera contundente las amenazas contra la dirigente política y aseguró que resulta “inaceptable” que en Colombia se intimide a quienes ejercen la oposición.

“El Centro Democrático condena y rechaza con firmeza la delicada denuncia realizada por nuestra candidata presidencial Paloma Valencia sobre las graves amenazas en su contra”, señaló la colectividad.

La reacción se da después de que Valencia revelara públicamente información relacionada con un presunto plan criminal atribuido a disidencias de las Farc, que incluso incluiría una millonaria suma de dinero para ejecutar el atentado.

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La denuncia encendió las alarmas en distintos sectores políticos del país y abrió nuevamente el debate sobre las garantías de seguridad para candidatos y líderes de oposición de cara a las elecciones de 2026.

En su pronunciamiento, el Centro Democrático exigió al Gobierno nacional tomar medidas inmediatas para proteger a la congresista y garantizar que pueda adelantar su campaña presidencial “en condiciones plenas”.

“Proteger su vida y permitirle desarrollar su campaña no es opcional: es un deber del Estado”, indicó el partido en el comunicado difundido este lunes.

La colectividad también pidió a las autoridades actuar con el apoyo del Estado para investigar, prevenir y judicializar a los responsables de las amenazas.

Sin embargo, uno de los apartes que más llamó la atención fue el fuerte mensaje político lanzado por el partido contra la política de “Paz Total” impulsada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

“El mensaje es contundente: Paloma acabará con la ‘Paz Total’ impulsada por Cepeda y este gobierno de Gustavo Petro, que lo único que ha generado es más violencia, asesinatos y complacencia con los delincuentes y el terrorismo”, afirmó el Centro Democrático.

Finalmente, el partido aseguró que no guardará silencio frente a las amenazas contra su candidata y reiteró que “la democracia se defiende con garantías, con autoridad y con decisión”, en medio de la contienda presidencial de 2026.