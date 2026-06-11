Llaman a Iván Cepeda “mal perdedor” tras atacar de nuevo a Abelardo de la Espriella: “Ya sintiéndose vencido, vuelve a lo que sabe hacer”

A pocos días de que en Colombia se defina entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda quién será el próximo presidente de la República, los ánimos están bastante tensos.

Precisamente, en las últimas horas, el candidato Cepeda atacó nuevamente a De la Espriella. El aspirante presidencial del partido de Gobierno pidió a la Fiscalía y a la Corte Penal Internacional (CPI) que lo investigue.

Iván Cepeda ataca de nuevo a Abelardo de la Espriella; pide a la Fiscalía y la CPI que lo investiguen

“Le pido a la Fiscalía General de la Nación que reactive las indagaciones e investigaciones para determinar qué grado de involucramiento tuvo De la Espriella con las organizaciones paramilitares y si es responsable de tres delitos: concierto para delinquir, financiación de grupos paramilitares y enriquecimiento ilícito”, manifestó Cepeda, quien a su vez aseguró que presentará las supuestas pruebas ante las autoridades competentes.

Tras lo dicho por Cepeda, desde el Centro Democrático le respondieron al candidato del petrismo. Desde esa colectividad le dijeron, entre varias cosas, que es un “mal perdedor”.

“Cepeda, ya sintiéndose vencido, vuelve a lo que sabe hacer: peregrinar por cárceles buscando testigos y armando montajes. Lo hizo durante años contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. La justicia hizo evidente la persecución política y, en segunda instancia, demostró la inocencia del expresidente. Ahora va por Abelardo de la Espriella con el mismo libreto. ¡Mal perdedor!“, fue el mensaje en X desde el Centro Democrático, este jueves 11 de junio.

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Vale destacar que Cepeda, en medio de su denuncia, pidió a la Corte Penal Internacional que investigue a De la Espriella, considerando que el candidato habría cometido “crímenes del Estatuto de Roma que rige la CPI”.

“Hago un llamado a las organizaciones de víctimas a que activen todos sus mecanismos para que a partir de este momento el señor De la Espriella comparezca ante la justicia y sus eventuales acciones criminales sean objeto de la más severa sanción y del más detallado y meticuloso esclarecimiento”, agregó Cepeda.