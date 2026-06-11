Política

Abelardo de la Espriella genera menos rechazo que Iván Cepeda, según encuesta de AtlasIntel

Esto respondieron los encuestados cuando se les preguntó a quién rechazarían más como presidente de la república.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
11 de junio de 2026 a las 11:33 a. m.
La encuesta de AtlasIntel muestra que Abelardo de la Espriella tiene mayor intención de voto que Iván Cepeda.
La encuesta de AtlasIntel muestra que Abelardo de la Espriella tiene mayor intención de voto que Iván Cepeda. Foto: SEMANA

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella genera menos rechazo entre los votantes que su contrincante del Pacto Histórico, Iván Cepeda, según la más reciente encuesta de AtlasIntel.

A la pregunta: “Entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, ¿a cuál de ellos rechaza más como posible presidente de Colombia?”, los números favorecen más al abogado.

Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella
Abelardo de la Espriella le gana terreno a Iván Cepeda en las regiones, según encuesta de AtlasIntel

El 51,7% de los encuestados respondió que Cepeda les genera más rechazo si llega a la Casa de Nariño, en contraste con el 46,6% que dice De la Espriella les despertaría ese sentimiento si es presidente de Colombia.

El 1,7% de las personas que participaron en ese estudio respondió que tendría un rechazo igual a la figura de presidente de Colombia si De la Espriella o Cepeda llegan al poder Ejecutivo.

Abelardo de la Espriella Iván Cepeda
Abelardo de la Espriella (52,6 %) le saca casi 8 puntos de ventaja a Iván Cepeda (44,8 %), a 11 días de la segunda vuelta presidencial, según nueva encuesta de AtlasIntel

La fotografía general de la intención de voto para la segunda vuelta muestra que De la Espriella va a la delantera con el 52,2%, mientras que Cepeda alcanza el 44,5%.

El 2,6% de los encuestados respondió que votará en blanco, solo el 0,1% indico que no votará y el porcentaje de indecisos es de apenas 0,7.

El presidente Gustavo Petro aprovechó su visita al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para lanzar críticas a sus detractores.
Petro, desatado, a diez días de las elecciones. El presidente carga contra todos: De la Espriella, EE. UU. y Arizabaleta, sus blancos

La intención de voto de De la Espriella subió en relación al 50,3% que había alcanzado en la encuesta publicada el primero de junio, estudio que se divulgó después de la primera vuelta. Asimismo, la de Cepeda también creció desde el 42,6% del reporte anterior.