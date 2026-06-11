El candidato presidencial Abelardo de la Espriella genera menos rechazo entre los votantes que su contrincante del Pacto Histórico, Iván Cepeda, según la más reciente encuesta de AtlasIntel.

A la pregunta: “Entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, ¿a cuál de ellos rechaza más como posible presidente de Colombia?”, los números favorecen más al abogado.

Abelardo de la Espriella le gana terreno a Iván Cepeda en las regiones, según encuesta de AtlasIntel

El 51,7% de los encuestados respondió que Cepeda les genera más rechazo si llega a la Casa de Nariño, en contraste con el 46,6% que dice De la Espriella les despertaría ese sentimiento si es presidente de Colombia.

El 1,7% de las personas que participaron en ese estudio respondió que tendría un rechazo igual a la figura de presidente de Colombia si De la Espriella o Cepeda llegan al poder Ejecutivo.

Abelardo de la Espriella (52,6 %) le saca casi 8 puntos de ventaja a Iván Cepeda (44,8 %), a 11 días de la segunda vuelta presidencial, según nueva encuesta de AtlasIntel

La fotografía general de la intención de voto para la segunda vuelta muestra que De la Espriella va a la delantera con el 52,2%, mientras que Cepeda alcanza el 44,5%.

El 2,6% de los encuestados respondió que votará en blanco, solo el 0,1% indico que no votará y el porcentaje de indecisos es de apenas 0,7.

Petro, desatado, a diez días de las elecciones. El presidente carga contra todos: De la Espriella, EE. UU. y Arizabaleta, sus blancos

La intención de voto de De la Espriella subió en relación al 50,3% que había alcanzado en la encuesta publicada el primero de junio, estudio que se divulgó después de la primera vuelta. Asimismo, la de Cepeda también creció desde el 42,6% del reporte anterior.