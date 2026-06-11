A 11 días de que en Colombia se lleve a cabo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales entre los candidatos Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, los ánimos en el país están bastante caldeados.

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Mientras llega ese día, la senadora y exprecandidata presidencial, María Fernanda Cabal, pidió hacer viral un video del candidato Abelardo de a Espriella que, según la congresista del Centro Democrático, quieren censurar.

“¿Quieren censurar este video? Aquí está para hacerlo viral", dijo Cabal a través de su cuenta en X, esta mañana de jueves 11 de junio.