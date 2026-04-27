Álvaro Uribe le responde a Iván Cepeda: “Los únicos beneficiarios del terrorismo son Petro y usted”

El expresidente Álvaro Uribe Vélez se pronunció oficialmente respecto a la ola de violencia que atraviesa el país en las últimas jornadas. En sus declaraciones, el exmandatario respondió de forma directa al candidato presidencial Iván Cepeda, quien el pasado sábado 25 de abril afirmó que los hechos de sangre benefician a los sectores de la derecha colombiana.

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La tensión política escaló tras una serie de ataques que han dejado múltiples víctimas. Uribe cuestionó la postura de Cepeda, calificándola de “cínica”, y vinculó la actividad de los grupos armados con un presunto favorecimiento electoral hacia los sectores de izquierda.

Uribe: “El único que ha sido beneficiario del terrorismo es Petro”

El expresidente fue enfático al señalar la coincidencia entre los ataques y el control territorial de los grupos ilegales. Al respecto, manifestó: “Más de 30 atentados en pocas horas, acciones terroristas que han asesinado a una gran cantidad de compatriotas. Es un cinismo lo de Iván Cepeda; esos grupos terroristas son los que lo han beneficiado a él y a Petro en esos departamentos, porque imponen votar por ellos”.

“El único beneficiario del terrorismo es Petro e Iván Cepeda”, así respondió el expresidente Álvaro Uribe Vélez a las acusaciones de Iván Cepeda sobre los recientes atentados. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/CiojLTekAN — Revista Semana (@RevistaSemana) April 27, 2026

Según la tesis de Uribe, el actuar de las organizaciones criminales busca presionar al electorado en favor de la campaña del candidato presidencial.

“Perdón, el único que ha sido beneficiario del terrorismo es Petro y el otro Iván Cepeda”, sentenció el líder del Centro Democrático, añadiendo que los atentados funcionan como una ‘cortina de humo’ para distraer a la opinión pública mientras se obliga a la población a sufragar por determinados nombres.

Su mensaje final fue una alerta a la ciudadanía: “Colombianos, no dejemos destruir el país más”.

El comunicado inicial de Cepeda

Por su parte, Iván Cepeda emitió un comunicado detallando su posición frente a la escalada de violencia, enfocándose en el ataque contra civiles y población indígena en las vías del Cauca. En su misiva, el candidato expresó un rechazo enérgico y exigió celeridad a las autoridades para judicializar a los responsables de lo que denominó “actos de barbarie”.

COMUNICADO



Ante la cadena de actos terroristas ocurridos en las últimas horas, y en particular el ataque criminal contra civiles y población indígena en una vía pública del departamento del Cauca, me permito declarar:



1. Expreso mi más enérgico rechazo a estos actos de… — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) April 26, 2026

No obstante, el punto de quiebre se produjo en el segundo apartado de su declaración, donde sugirió que la violencia busca inclinar la balanza hacia sectores opuestos.

“Estos hechos buscan generar un clima de miedo que favorezca intereses de sectores de extrema derecha empeñados en desestabilizar el país”, sostuvo Cepeda, argumentando que los ataques ocurren precisamente en zonas donde su proyecto político cuenta con amplio respaldo.

Finalmente, el candidato aseguró que nada ni nadie detendrá su compromiso con el ejercicio legítimo de la política, confirmando que su agenda electoral no sufrirá suspensiones a pesar de la situación de orden público.