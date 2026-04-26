Iván Cepeda dice que atentados en el suroccidente del país favorecen a la extrema derecha para las elecciones: “Buscan generar miedo”

El candidato presidencial del Pacto Histórico a la Presidencia de Colombia, Iván Cepeda, condenó los ataques perpetrados en las últimas horas por la guerrilla del Estado Mayor Central de las FARC que lidera alias ‘Iván Mordisco’ y advirtió que benefician a la extrema derecha en las próximas elecciones presidenciales.

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“Expreso mi más enérgico rechazo a estos actos de barbarie. Condeno de manera absoluta la muerte y las graves afectaciones causadas a la población civil mediante el uso de explosivos. Exijo a las autoridades desplegar todas sus capacidades investigativas para identificar, judicializar y sancionar con celeridad a los responsables de estos hechos atroces”, declaró Cepeda en un comunicado.

Estas acciones “se presentan en regiones del sur del país donde existe un amplio respaldo ciudadano a nuestro proyecto político”, y puso en tela de juicio si las motivaciones de los ataques son políticas y se han cometido en beneficio de sectores de derecha.

Iván Cepeda quiere reemplazar a Gustavo Petro en la presidencia. Foto: @IvanCepedaCast

“Surge una inquietud legítima sobre si, además de causar daño y zozobra en la población, estos hechos buscan generar un clima de miedo que favorezca intereses de sectores de extrema derecha empeñados en desestabilizar el país y entorpecer el desarrollo democrático del proceso electoral. Solicito a las autoridades esclarecer con rigor este contexto y posibles motivaciones”, añadió.

Precisamente uno de los rivales de Cepeda, Abelardo de la Espriella, advirtió a los comandantes de las guerrillas que cuando sea presidente “los voy a dar de baja”.

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella se pronunció tras los atentados terroristas en los departamentos de Valle del Cauca y Cauca. Foto: Semana/Captura de pantalla

“Esos atentados han enlutado al Cauca y al Valle del Cauca, a las madres que lloran a sus hijos, a los padres que entierran a sus muchachos, a los hermanos que ven cómo el terror les arrebata la vida. No están solos, queridos compatriotas. Colombia entera llora con ustedes”, señaló.

Pero “esta sangre no quedará impune”, no sin antes exigir el fin de la denominada paz total del Gobierno del presidente Gustavo Petro y el regreso de la mano dura contra los grupos violentos.

Los grupos criminales en el país se fortalecieron en medio de la política de paz total del presidente Gustavo Petro. Foto: AFP

Así, ha denunciado que “estos no son actos aislados, son parte de un plan de desestabilización del desgobierno de Petro y de sus cómplices”, aunque “los gobiernos blandos que le antecedieron le abrieron las puertas”.

“La sangre que hoy se derrama es consecuencia directa de la tal paz total de pacotilla de Gustavo Petro, que es la hija ilegítima de la paz de (Juan Manuel) Santos”, sostuvo.

Para el candidato, esta paz total ha permitido el rearme de los grupos violentos: “Hoy vemos territorios perdidos. Convirtieron al suroccidente, al Catatumbo y a extensas zonas del Caribe y del Pacífico en feudos de la muerte. Petro desmanteló las Fuerzas Armadas, persiguió a los militares, negoció con los narcos y les entregó el territorio”.

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En caso de ser presidente, “en la era del Tigre, el presidente volverá a ser el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas”: “Yo personalmente declararé la guerra frontal, sin tregua ni negociación, contra el narcoterrorismo”.

En caso de tomar posesión, prometió que firmará la declaración “como objetivos militares de ‘Mordisco’, ‘Calarcá’ y todos los comandantes de estas bandas narcoterroristas”.

“Los voy a dar de baja. Serán objetivos militares prioritarios de las Fuerzas Armadas de nuestro país (…). Ofreceré recompensas millonarias en dólares por información que conduzca a la captura de estos miserables bellacos narcoterroristas”, señaló.

*Con información de Europa Press.